Mafia The Old Country : le 1er trailer de gameplay confirme un retour aux fondamentaux

Alors que GTA 6 occupe tout l'espace médiatique, c'est en ce jour férié (en France) que 2K Games a décidé de dévoiler le tout premier trailer de gameplay du prochain Mafia, sous-titré The Old Country. Toujours programmé pour le 8 août 2025, le jeu se veut un retour aux sources à la licence. Nick Baynes, président d’Hangar 13, le dit lui-même : « C’est un pas en avant et un retour aux fondamentaux. » Comprendre : retour à une narration linéaire dans les ruelles poussiéreuses de la Sicile de 1900, berceau de la Cosa Nostra. On retrouve les combats au couteau, les gunfights avec cover system, les séquences d’infiltration et les courses avec les voitures d’époque, le tout servi par une mise en scène qui se veut encore plus cinématographique, via l'usage de l'Unreal Engine 5.











Du côté des éditions, deux offres sont annoncées : la Standard à 49,99€ (jeu complet), et la Deluxe à 59,99€ pour les vrais affranchis. Cette dernière déborde de bonus : Pack Padrino (Lupara Speciale, costume Padrino, limousine Eckhart Speciale, cheval Cosimo et son harnachement), Pack Gatto Nero (Bodeo Nero, voiture Carozella Nero, tenue de course, breloques...), OST originale, artbook numérique, et, en bonus de préco, le Pack Soldato (cheval Tesoro, tenue Soldato, couteau Scannaturi…). Vous savez tout.