Sonic Racing CrossWorlds : la personnalisation à fond les ballons dans un nouveau trailer

Pendant que Mario Kart World continue de faire jacter sur les réseaux sociaux, divisant la communauté Nintendo, SEGA tente de se faire remarquer en nous donnant des nouvelles de Sonic Racing CrossWorlds avec un nouveau trailer. Ce dernier ne montre pas que du gameplay boosté aux anneaux dorés, non, cette fois, on plonge dans le garage, avec plus de 40 véhicules, 70 gadgets et plus de 100 pièces de personnalisation au compteur. Les stickers, les carénages, les ailerons, les roues, tout est modifiable pour créer votre bolide ultime, selon vos préférences esthétiques ou tactiques. Oui, parce que ce n’est pas juste cosmétiquen, puisque les gadgets ont un impact réel sur la conduite et la stratégie : gadgets de défense, d’attaques, de boosts contextuels, avec la possibilité d’associer chaque pilote à différents véhicules.





Mais ce n’est pas tout. SEGA en a aussi profité pour lâcher les premiers détails techniques et tarifaires pour la fameuse version Nintendo Switch 2.





- Édition standard : 69,99€

- Édition Digital Deluxe : 89,99€

- Sortie numérique : vacances 2025

- Version physique : début 2026





Pack de mise à niveau pour 10€ pour ceux qui ont déjà le jeu sur Nintendo Switch 1 et bonne nouvelle : la progression et le contenu seront transférables vers la Switch 2 grâce à ce fameux pack. Et pour les puristes du physique, la cartouche contiendra bien le jeu complet.