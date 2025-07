Fatal Fury City of the Wolves : SNK dévoile sa version de Ken Master de Street Fighter

Le monde du versus fighting est en feu depuis quelques minutes, puisque SNK vient de dégainer un nouveau trailer fracassant et qu'on attendait depuis un moment : Ken Masters, le blond flamboyant de Street Fighter, débarque enfin dans Fatal Fury City of the Wolves. C'était annoncé, mais le voir en mouvement, ça renvoie évidemment à l'ère du cross-over SNK vs Capcom, l'autre âge d'or du jeu de baston. De toutes les façons, depuis que Terry Bogard et Mai Shiranui ont mis les pieds dans Street Fighter 6, on savait que les deux maisons du VS Fighting collaboraient à nouveau. Ken cet été donc, et bientôt Chun-Li à l'hiver prochain. Oubliez le golden boy de SF 2, le rival propre sur lui de Ryu, SNK nous livre ici un Ken mature, un brin cabossé, plus proche de sa version Street 6 : celui qui a connu l’exil. Dans Fatal Fury City of the Wolves, Ken est à la recherche de vérité, accusé à tort d’un incident encore flou, et son périple va le mener à South Town, là où les coups s’échangent sans sommation et où la loi du plus fort reste la seule valable. Autant dire que le terrain est parfait pour croiser le chemin de Terry Bogard.





Ce que SNK réussit ici, c’est un coup double. D’abord, du pur fan service qui fait vibrer les trentenaires et quadragénaires biberonnés à la Neo Geo et à la Super Nintendo, mais aussi, un crossover maîtrisé, cohérent, respectueux des deux licences. Là où certains jeux se contentent d’un skin ou d’un caméo, City of the Wolves offre à Ken (et bientôt Chun-Li) une vraie place dans l’univers narratif. Cerise sur le kimono rouge : Ken revient avec son costume classique, celui-là même qui sent bon le Hadouken d’antan. Les puristes apprécieront. On rappelle que Ken s'inscrit dans la politique du DLC du Season Pass 1, offert totalement à quiconque ayant acheté Fatal Fury City of the Wolves. Ken arrive été 2025, sans plus de précisions, Chun-Li le rejoindra en hiver. De quoi relancer l'intérêt autour du jeu de SNK ?