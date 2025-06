Fatal Fury City of the Wolves : Andy Bogard arrive le 24 juin, voici son trailer de gameplay

Ces derniers jours, SNK n'a pas arrêté de multiplier les mises en avant autour du personnage d'Andy Bogard. Des extraits, des démos, des dev-matchs, le premier DLC de Fatal Fury City of the Wolves a occupé l'espace médiatique. Mais il manquait un élément important : la date de sortie. Après des semaines d'attente, le suspense est terminé : Andy Bogard sera disponible le 24 juin prochain, soit dans moins de 10 jours. Ce sera donc l'occasion de célébrer le retour d'Andy Bogard dans la saga Fatal Fury, lui qui n'avait pas eu droit à une présence dans Mark of the Wolves. Maîtrisant un art martial hybride à la croisée du Ninjutsu et du Shiranui-ryu, Andy revient avec son gameplay précis, exigeant, mais toujours aussi ravageur. Entre attaques éclairs, contre-attaques aériennes et finish moves millimétrés, le Bogard cadet ne joue pas la brute, il exécute ses adversaires avec style.







Dans City of the Wolves, Andy bénéficie bien évidemment du traitement graphique moderne que SNK a imposé à sa nouvelle direction artistique. Ligne claire, cell shading nerveux, mise en scène explosive des furies, le ninja au regard glacial n’a jamais été aussi classe. Et pourtant, les clins d’œil à ses précédentes apparitions sont là : de son Hishouken au Zan'ei Ken, tout y est, juste plus fluide, plus affuté, et plus mortel. Andy Bogard débarque donc dans Fatal Fury City of the Wolves le 24 juin et petit rappel, il sera entièrement gratuit à n'importe qui. On dit merci SNK.