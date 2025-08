Ninja Gaiden Ragebound : le jeu est dispo, voici son trailer de lancement

C'est aujourd'hui que sort Ninja Gaiden Ragebound, et DotEmu a tenu à nous le faire savoir à travers un trailer de lancement particulièrement dodu. L'occasion de voir de nouvelles images de ce titre qui reprend les codes des jeux des années 80 et pas uniquement au niveau de ses pixels arts. L’histoire reprend les événements du premier opus sur NES et s’ouvre sur un monde où la frontière entre humains et démons s’est rompue. Deux protagonistes, Kenji Mozu, jeune ninja du clan Hayabusa, et Kumori, kunoichi du clan rival Black Spider, unissent leurs forces malgré leurs différences ancestrales pour affronter une menace surnaturelle qui plonge leur univers dans le chaos.

Le gameplay conserve son exigence avec des combats intenses et techniques, notamment lors des affrontements contre des boss titanesques qui mettent à l’épreuve les réflexes et la stratégie des joueurs. L’exploration s’enrichit d’un level design dense, ponctué d’objets cachés et de défis annexes, tandis qu’un système de progression permet de débloquer et d’améliorer des pouvoirs, renforçant ainsi la rejouabilité et l’engagement. Sur le plan visuel, Ragebound se distingue par un pixel art soigné qui rend hommage aux classiques de la 2D tout en bénéficiant d’une finition moderne et détaillée. L’ambiance est soutenue par une bande originale composée par des figures reconnues telles que Keiji Yamagishi et Ryuichi Niita, qui contribuent à immerger pleinement le joueur dans cet univers sombre et dynamique.





Disponible en téléchargement au prix de 24,99€, Ninja Gaiden Ragebound bénéficie actuellement d’une réduction de 10% jusqu’au 7 août prochain. Les versions physiques pour Nintendo Switch et PlayStation 5 sortiront le 12 septembre en Europe et aux États-Unis.