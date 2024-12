Ninja Gaiden Ragebound : la licence ressuscitée avec un épisode en 2D pixel-arts et un gameplay exigeant

cette franchise née dans les années 80 dans les salles d'arcade, mais seulement s'il revient en 2D avec des beaux pixels. C'est exactement le postulat de départ de Ninja Gaiden Ragebound, un jeu qui met en scène non pas Ryu Hayabusa mais un nouveau ninja





La sortie de





















Ninja Gaiden Ragebound est attendue pour l'été 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. La sortie de

Dix ans que la licence Ninja Gaiden a été mise sur le bas-côté de la route. Il faut dire que la série s'est un peu perdue en route et les épisodes Sigma et Yaiba n'ont guère emballé les joueurs. Mais du côté de chez DotEmu, on y croit fort au retour de, Kenji Mozu, appartenant au clan Hayabusa dans le village du même nom. On apprend en effet que Ryu Hayabusa a pris la route des Etats-Unis pour venger son père, et son absence a permis aux démons de débarquer dans celui des Humains.Le pitch sera d'ailleurs mis en scène à travers de nombreuses cinématiques réalisées sous forme d'un animé fait à la main, tandis que le gameplay se veut old chool et moderne à la fois. Il faut voir en effet comme Kenji Mozu bouge avec souplesse et agilité, deux éléments propres à la série. DotEmu promet un jeu technique, complexe mais gratifiant avec un déplacement en scrolling horizontal et plein de combats retors, avec des démons à découper, des pièges à éviter et des gouffres à enjamber. Petite précision, ce n'est pas DotEmu qui au développment, mais le studio The Game Kitchen, qu'on connait déjà pour