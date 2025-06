Thomas Jolly nommé président de la commission jeu vidéo du CNC, pourquoi ça fait beaucoup jaser

C'est en ce mardi 24 juin que le petit monde du jeu vidéo a appris la nomination de Thomas Jolly à la tête de la commission du fonds d’aide au jeu vidéo pour un mandat de deux ans. Il succède à Maxime Chattam (oui l'écrivain, vous avez bien lu) après quatre années passées comme président de cette commission. Forcément, avec des profils aussi éloignés du jeu vidéo, beaucoup se posent la question de leur légitimité dans ce secteur, et surtout à ce poste clé. Parce qu'il faut rappeler que le fonds d’aide au jeu vidéo accompagne des projets de jeu vidéo à toutes les étapes de réalisation : écriture, pré-production et production. Ces aides sélectives participent au financement de projets ambitieux et singuliers, en complément du Crédit d’impôt jeu vidéo, et donnent souvent une impulsion déterminante à la naissance d’un projet et d’un studio, à l’instar de Chants of Sennaar (Rundisc) ou plus récemment de Clair Obscur Expedition 33, le jeu signé Sandfall Interactive. Et c'est public, mais le CNC du jeu vidéo dispose d'un porte-feuille de 5 millions d'euros pour aider les jeunes studios à se distinguer. Quant à Thomas Jolly, il avait déjà exprimé son envie de travailler dans l'industrie du jeu vidéo à plusieurs reprises, notamment dans une interview avec Ubisoft en mars dernier et c'est désormais chose faite. Pour évidemment justifier sa présence à ce poste, Thomas Jolly prétend jouer aux jeux vidéo depuis qu'il est tout petit :







« Je suis heureux de présider cette commission qui participe à l’éclosion de projets innovants au sein desquels tant de talents divers parviennent à se conjuguer, déclare Thomas Jolly. Depuis l’enfance je joue. Pas seulement au théâtre – mais aussi aux jeux vidéo. Au ludisme s’est adjoint, au fil des ans, l’émerveillement permanent pour un art qui ne cesse de repousser les limites de la création, avec au cœur de ce processus créatif la place du joueur / de la joueuse. C’est l’un des nombreux ponts que j’établis entre le jeu vidéo et ma pratique du théâtre : le même soin et la même exigence pour celles et ceux à qui nos arts s’adressent ».



Les commentaires négatifs n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux et la seule présence de Thomas Jolly à ce poste si stratégique donne de l'urticaire à bon nombre d'internautes. Certains ont même rappelé que c'est un certain Gaëtant Bruel qui a nommé Thomas Jolly à la présidence du fonds d’aide au jeu vidéo, lui qui a pris la tête du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) le 17 février 2025 et que Le Monde décrit comme le Pass Culture de Rachida Dati, l'actuelle Ministre de la Culture.







Issu de l’École normale supérieure (ENS) et seulement âgé de 36 ans, Gaëtan Bruel a occupé plusieurs fonctions stratégiques : conseiller Culture à l’Élysée, directeur de l’Institut français, attaché culturel à New York. À chaque étape, une constante : des postes pourvus non par concours, mais via le circuit parallèle des « emplois à la décision du Gouvernement ». Ce dispositif, méconnu du grand public, concerne près de 580 postes au sein de l’administration – souvent des fonctions à haute visibilité ou sensibilité politique – attribués par simple nomination discrétionnaire, en dehors de tout appel à candidatures. C’est dans ce cadre que s’inscrit sa récente prise de fonction au CNC. Pourtant, à y regarder de près, Gaëtan Bruel n’a jamais exercé dans les secteurs du cinéma ou de l’audiovisuel, ni même suivi une formation spécialisée dans ces domaines. Ce décalage, loin d’être anecdotique, souligne la nature politique de cette nomination.





Cette même logique préside à la création, en 2025, d’une commission consacrée au jeu vidéo – qualifiée de « théodule » par certains observateurs – dont Thomas Jolly a été désigné président. Un choix qui a suscité une incompréhension légitime dans l’écosystème vidéoludique, Jolly étant avant tout metteur en scène de théâtre. Mais cette décision s’éclaire sous un autre jour lorsqu’on considère qu’elle émane d’un président du CNC lui-même sans expérience dans le domaine qu’il administre. Ce type de configuration renforce l’impression d’un système où la cooptation remplace la méritocratie, où les parcours classiques cèdent la place à des nominations d’opportunité, et où les lignes entre service public et intérêts personnels se brouillent dangereusement. À noter enfin : la rémunération estimée pour la présidence du CNC oscille entre 10 000 et 15 000 € brut mensuels, une charge assumée par le contribuable, via le ministère de la Culture.









Composition de la commission :





Président :

Thomas Jolly, comédien et metteur en scène





Vice-présidente :

Julie Chalmette, directrice générale adjointe (Don’t Nod Entertainment)





Experts :

Servane Altermatt, directrice artistique

Vincent Dondaine*, expert stratégie, innovation et transformation digitale (Disruptive Dynamics)

Olivier Derivière, compositeur (Ameo Prod, Inc)

Benjamin Diebling, réalisateur (Quantic Dream)

Claire Léger, productrice

Yves Le Yaouanq, directeur éditorial (Focus Entertainment)

Modiiie* (Anaïs Garestier), streameuse

Virginie Mosser*, directrice narration (Ubisoft)

Lucile Parleani, directrice administrative et financière (Tactical Adventures)

Sylvain Passot, directeur général (Passtech Games)





Suppléants :

Loïc Deffains, co-fondateur (Rivrs)

Fabien Delpiano*, directeur (Pastagames)

Morgane Falaize, experte marketing et RP (Minuit Douze)

Celia Hodent, experte UX et psychologie cognitive

Loïc Manglou, directeur général (Blue Ramen)

Nadia François Thévenot, productrice (Kylotonn)