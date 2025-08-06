NBA 2K26 : un épisode qui se veut encore plus réaliste, une vidéo pour nous convaincre

Mine de rien, c'est dans un mois pile poil quasiment que va sorti NBA 2K26, et du côté de 2K Games, on accélère la communication. Aujourd'hui, ce n'est pas le gameplay qui est mis en avant, mais plutôt l'écrin, les graphismes et cette année encore, Visual Concepts entend bien franchir une nouvelle étape en matière d’immersion visuelle, en proposant une expérience plus proche que jamais de ce que l’on voit – et ressent – en regardant un match diffusé à la télévision. Du détail chirurgical des maillots aux rituels pré-match fidèlement reconstitués, l’ambition est claire : brouiller la ligne entre jeu vidéo et NBA réelle.







Sur PS5, Xbox Series, PC, et désormais Nintendo Switch 2, NBA 2K26 bénéficie d’une refonte complète de son visuel avec un gap graphique significatif. Plus qu’un simple lifting graphique, il s’agit ici d’un travail de fond sur l’atmosphère globale : shaders retravaillés, éclairage repensé, diversité de la foule, sons d’ambiance affinés, chaque élément a été repensé pour capter le souffle si particulier des soirées NBA. Selon Erick Boenisch, VP of NBA Development chez Visual Concepts, l'objectif est simple : "reproduire l’essence de ce que l’on vit dans une vraie arène NBA". Une promesse qu’on retrouve dans le moindre détail, des bannières suspendues dans les chevrons aux éclats de voix du public.







Premier point marquant : la fidélité visuelle des joueurs. Grâce à un nouveau système de shaders, les textures de peau sont plus nuancées, les ombres plus naturelles, et même les noms brodés des maillots gagnent en relief. La musculature se contracte de manière crédible après un dunk, et les coutures des tenues réagissent dynamiquement à la lumière. Autour, c'est le même souci du détail, puisque chaque arène NBA a bénéficié d’un traitement sur mesure. Du “mur” des Clippers au salon de banc des Pistons, les 30 salles ont été recréées pour refléter leurs équivalents IRL, dans leur configuration, leur lumière et même les spectacles pyrotechniques. La brume laissée par les feux d’artifice ? Elle est là. Les bracelets LED utilisés dans certaines franchises pour créer des shows de lumière synchronisés ? Aussi. Même les effets de sol ont été améliorés avec des floor shaders qui reproduisent la richesse du bois et les nuances du parquet selon l’éclairage ambiant. Maboule.







La foule a elle aussi gagné en épaisseur, avec deux fois plus de modèles uniques : âges, morphologies, visages. Des accessoires comme des mains en mousse, des serviettes de rallye et des poulets en caoutchouc (oui oui !) viennent ponctuer les moments-clés des matchs. Du côté des commentateurs, NBA 2K26 accueille Tim Legler, qui rejoint les voix historiques de la série : Kevin Harlan, Greg Anthony, Stan Van Gundy, Shams Charania, et d’autres. Un effort particulier a été fait sur le ton des fins de match, avec une montée en tension audible à mesure que le chrono s’accélère. Des annonceurs internationaux sont également annoncés, preuve de la volonté d’étendre la portée globale du titre.







Enfin, l’intégration complète de la NBA Cup vient souligner l’évolution du jeu avec la ligue. Les sept trophées de saison régulière, du MVP au Rookie of the Year, seront désormais remis en public lors du match à domicile suivant. Des bannières dynamiques viendront s’ajouter dans l’arène au fil de la carrière du joueur pour immortaliser ses exploits. Ça s'annonce bien complet en effet.



