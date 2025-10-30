Animal Crossing New Horizons : voici les nouveautés de l'édition Nintendo Switch 2

Alors que les fans d'Animal Crossing attendent l'annonce d'un nouvel épisode, Nintendo annonce l'arrivée d’Animal Crossing New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition comme ça, sans prévenir. L'éditeur japonais précise d'ailleurs que cette version améliorée sera disponible dès le 15 janvier 2026, accompagné qui plus est d’une mise à jour gratuite pour la version originale sur Nintendo Switch. Bien sûr, cette édition va tirer parti des capacités techniques de la Switch 2, avec une résolution optimisée jusqu’à 4K, des commandes en mode souris et le support de CameraPlay, permettant d’intégrer la caméra USB pour voir les réactions des autres joueurs en temps réel. Le multijoueur en ligne, quant à lui, est étendu à 12 participants simultanés, ce qui devrait augmenter les parties endiablées.





La mise à jour gratuite sur la première Switch va également enrichir l’expérience pour tous les joueurs, avec notamment l'ouverture d’un hôtel géré par la famille Amiral, l'ajout de nouveaux meubles et vêtements, ainsi que des fonctionnalités facilitant la gestion de l’île, comme le Déblayage Express de Resetti et une extension de l’inventaire jusqu’à 9 000 objets. Les abonnés Nintendo Switch Online bénéficieront des Rêver’îles, permettant de créer et partager jusqu’à trois îles, et de jouer de manière collaborative avec des amis. Nintendo a par ailleurs publié une grosse vidéo explicative de 12 minutes, on vous laisse avec.



