Animal Crossing New Horizons : les musiciens jouent le thème musical en confinement chez eux

Animal Crossing : New Horizons est clairement un succès incroyable, que certains n'avaient d'ailleurs pas imaginé aussi important. Il faut dire que le confinement mondial a sans doute aidé le titre de Nintendo à se vendre comme des petits pains, ce dernier étant un véritable bol d'air frais avec ses îles à personnaliser et son ambiance bon enfant. Aussi, pour remercier les fans, mais aussi pour faire passer le temps, Nintendo a demandé à des musiciens de reproduire le thème musical principal du jeu, tout en restant confinés chez eux. Chacun y va donc de sa partition et de son instrument. Guitare, ukulélé, percussion, trompette, contrebasse et même accordéon, rien ne manque à l'appel.





Avec 11,77 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie le 20 mars dernier,