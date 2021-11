Animal Crossing New Horizons : la MAJ 2.0 est disponible, voici le contenu proposé

Elu meilleur jeu du confinement par les joueurs, Animal Crossing : New Horizons est un carton planétaire avec des chiffres de ventes qui dépassent l'entendement puisqu'il s'est déjà vendu à 34,85 millions d'exemplaires en seulement 1 an et quelques mois d'exploitation. Un succès colossal qui n'empêche pas Nintendo de continuer à enrichir le contenu, avec notamment l'arrivée de la MAJ 2.0 déployée depuis quelques heures. Entièrement gratuit, cet update agrémente le jeu de possibilités et d'options supplémentaires, comme la possibilité de cuisiner ou de créer un potager. Le sol peut désormais être creusé pour y déterrer des gyroïdes et les joueurs / joueuses peuvent émettre des arrêtés pour ralentir la prolifération de mauvaises herbes ou encore inciter les résidents à se lever plus tôt que d'habitude.

En sus de cette mise à jour bienvenue, Animal Crossing : New Horizons profite aussi d'un DLC qui permet de décorer les villas de vacances sur un charmant archipel où il est possible de concevoir l'habitation rêvée des clients, de décorer les infrastructures insulaires (comme les écoles ou les restaurants) et de découvrir de nouvelles méthodes de création et de personnalisation. D'ailleurs, tout ce qui sera débloqué et obtenu dans le cadre des Villas de Lou peuvent être utilisés sur son île personnelle. En revanche, il va falloir sortir la CB puisque ce DLC est vendu la coquette somme de 24.99€ sur le Nintendo eShop, ce qui est particulièrement cher pour du simple contenu supplémentaire.