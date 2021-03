Animal Crossing : le jeu bientôt adapté au cinéma et ça sera un film d'horreur, no bullshit

Jeu de tous les records avec plus de 31 millions de jeux vendus en une seule année d'existence, Animal Crossing : New Horizons semble désormais intéresser d'autres acteurs en dehors de Nintendo et du jeu vidéo. C'est le cinéma qui semble faire du gringue à la licence de Nintendo et plus précisément un cinéaste en particulier : un certain Timur Bekmambetov. Connu pour le film Wanted (avec Angelina Jolie et James McAvoy) et le remake de 2016 de Ben-Hur, l'homme a en effet racheté les droits d'un court-métrage qui a été diffusé il y a quelques jours lors de l'édition digitale du festival South by Southwest (SXSW) qui s'est tenu à Austin au Texas.







Le court-métrage, baptisé "Don't Peek" est en ligne sur YouTube depuis le 23 octobre 2020 et cumule plus de 1,5 million de vues à ce jour. On y voit une jeune femme jouer à Animal Crossing seule dans sa chambre, la lumière tamisée. Très vite, elle s'aperçoit que les actions qu'elle réalise dans le jeu ont une répercussion dans la vraie vie, et plus précisément dans la chambre où elle se trouve. Si elle s'en amuse au départ, très rapidement, l'ambiance vire au lugubre et on se rend compte qu'une créature macabre s'est servie d'elle pour se téléporter dans son monde. Réalisé par Julian Terry, ce shortfilm comme on dit, a du coup retenu l'attention de Timur Bekmambetov qui semble prêt à reprendre le principe d'un genre complètement aux antipodes de l'ambiance du jeu initial pour en faire une oeuvre totalement décalée. En vrai, on est chaud patate chez JEUXACTU, et on en parle déjà dans notre émission quotidienne 5 News & Rumeurs par jour.