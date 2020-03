Test Animal Crossing New Horizons : le meilleur jeu pour chill pendant le confinement ?

Le Test

Après avoir signé pour la "formule évasion île déserte" de l'agence de voyages Nook Inc., le joueur n'a plus qu'à créer son avatar avant de pouvoir débarquer sur la terre promise. L'outil de création permet de choisir entre différentes coupes de cheveux et autres formes de nez, dans une esthétique assez proche de celles des Mii. Une fois en jeu, les personnages nous rappellent heureusement plus des figurines Lego ou Playmobil que ces avatars Nintendo un peu simplets. Le joueur doit également indiquer s'il se trouve dans l'hémisphère nord ou sud, afin que le jeu puisse caler correctement les saisons. Enfin, il faut choisir une île parmi quatre propositions, assez semblables les unes aux autres. Dans tous les cas, vous aurez droit à une plage de débarquement située au sud, un bureau des résidents placé un peu plus haut, une rivière tortueuse servant d'obstacle naturel, et une zone de terres surélevées au Nord. Le tout est affiché à l'aide de graphismes 3D simples mais efficaces, toujours fluides (en mode portable comme en mode télévision), et qui proposent notamment de très jolis effets de lumière.







Personnages enfantins et décors chaleureux participent à l'ambiance "feelgood" qui caractérise le jeu. Petites fleurs, arcs en ciel, exclamations de joie et autres sourires béats sont ici monnaie courante. Tous les personnages, y compris les plus caractériels ou les plus commerçants, sont bienveillants. Même le fait de devoir sans cesse rembourser des crédits se déroule ici dans la bonne humeur. D'ailleurs, comme dans les autres volets de la série, la monnaie principale du jeu porte le nom de "clochettes", ce qui fait tout de suite beaucoup mieux passer la pilule. A noter qu'une seconde monnaie fait son apparition dans New Horizons. Il s'agit des Miles Nook, que l'on gagne en accomplissant des sortes de Succès, de type "pêcher tant de poissons, planter tant de fleurs, fabriquer tant de meubles, se connecter tant de jours de suite", etc. Certains de ces objectifs ne sont atteignables qu'à long terme mais d'autres, réalisables beaucoup plus rapidement et regroupés dans la catégorie "Miles Nook +", servent surtout de motivation pour inciter le joueur à revenir souvent, un peu à la manière d'un free-to-play.

DANS L'ILE AUX ENFANTS...





Point important à considérer pour les joueurs qui ne connaîtraient pas bien la série : il ne faut pas attendre d'un Animal Crossing, pas plus celui-là qu'un autre, de grands enjeux, de scénario palpitant ou d'histoire complexe. D'ailleurs, on commence sa partie en ramassant des branches mortes tombées au pied des arbres. Plus tard, on disposera d'une hache pour couper du bois, d'un filet à papillon pour capturer des insectes volants ou rampants, d'une canne à pêche, d'une pelle pour creuser le sol et taper les rochers, d'une échelle pour grimper aux falaises, ou encore d'une perche nous permettant de sauter la rivière, en attendant la construction des ponts. A la manière d'un jeu de survie, New Horizons se dote d'ailleurs d'un système de craft. L'établi de bricolage permet de créer dans un premier temps des outils rudimentaires, qui finiront par se casser, puis des versions plus solides et, enfin, des meubles divers et variés.



La décoration est un élément essentiel du jeu, qui regorge d'objets à fabriquer ou à acheter. Les joueurs de Sims qui passaient plus de temps à décorer leur habitation qu'à gérer les besoins de leurs habitants seront aux anges. Les amateurs de mode également, puisque les tenues et autres accessoires vestimentaires sont également très nombreux. On notera d'ailleurs que les développeurs n'ont pas oublié l'indispensable masque chirurgical, très tendance ces temps-ci. Ceux qui ont surtout une âme de collectionneurs pourront quant à eux pêcher en boucle afin de récolter un maximum de poissons. Même principe pour la capture d'insectes ou le déterrage de fossiles. Tous ces trophées plus ou moins vivants finiront dans un beau musée, dont l'aile paléontologique est certainement la plus intéressante. Entre reconstituer des squelettes de dinosaures ou collectionner des papillons, il n'y a pas photo ! Et puisque l'on parle de photo, 2020 oblige, sachez qu'il est possible de prendre des clichés à l'aide d'un smartphone et de leur appliquer des filtres de type Instagram.

...C'EST PAS TOUJOURS LE PRINTEMPS





Ce smartphone, baptisé Nookphone, donne accès à neuf applications parmi lesquelles on trouve, en dehors de l'appareil photo, une encyclopédie (pardon, une "bébêtopédie") des créatures capturables, une carte de l'île, ou encore un outil permettant de créer des motifs personnalisés. Ces derniers peuvent ensuite être appliqués aux vêtements de notre choix ainsi qu'à certains meubles. Hélas, il est à noter qu'on ne peut pas dessiner de manière tactile comme on pouvait le faire avec Animal Crossing New Leaf, grâce à la 3DS et son stylet. C'est fort regrettable, et d'autant plus étonnant qu'il est possible d'utiliser certains éléments des menus avec l'écran tactile de la Switch (notamment le clavier virtuel). Hormis ce faux-pas, l'interface est globalement réussie. Surtout une fois qu'on a débloqué le menu radial (qui permet de changer facilement et rapidement d'outil) et l'extension d'inventaire. Ces améliorations s'obtiennent tout simplement en dépensant quelques Miles Nook, qui peuvent également servir à acheter des plans de bricolage ou des tickets d'avion. Ces derniers permettent d'aller faire un tour sur une île déserte générée aléatoirement, histoire de ramasser toujours plus de ressources. On peut d'ailleurs en profiter pour ramener des fleurs, des fruits et des créatures "exotiques" sur notre île. Et même inviter quelques autochtones solitaires à venir s'installer définitivement chez nous, afin de renforcer notre communauté.







La plus grosse nouveauté de Animal Crossing : New Horizons concerne la présence d'un outil de terraformation, qu'on ne peut débloquer qu'après de nombreux jours (voire semaines) de jeu, et qui permet notamment de créer des petites falaises, des cascades, des rivières et des chemins. De quoi rallonger encore plus la durée de vie d'un jeu qui n'a de toutes manières pas de véritable fin. Un Animal Crossing se consomme au quotidien et sur la durée, histoire de profiter pleinement de tous les événements dépendant du calendrier. La musique et l'éclairage changent en fonction de l'heure réelle, des événements spéciaux sont organisés pour les fêtes de Noël ou de Pâques, les décors changent en fonction des saisons (neige en hiver, feuilles mortes en automne…), certains animaux ne peuvent être capturés qu'à certaines périodes de l'année, et une petite cérémonie est même organisée par les habitants de l'île pour célébrer l'anniversaire du joueur. Et c'est ainsi qu'on passe le temps dans New Horizons, nonchalamment, à envoyer des cartes postales à nos amis virtuels et à planter de beaux parterres de fleurs. Evidemment il faut aimer le genre, et certains joueurs seront irrémédiablement réfractaires à ces plaisirs simples. Le jeu possède également quelques défauts plus objectifs, comme cette caméra pas assez libre et qui se place de manière parfois maladroite. Ou encore les lignes de dialogues de certains personnages, qu'on doit se taper jour après jour et qu'on ne peut pas vraiment accélérer. Pas de quoi effrayer les adeptes de la série, qui disposent clairement avec New Horizons d'un des épisodes les plus aboutis !