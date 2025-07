Microsoft / Xbox : l'hécatombe continue, 9000 licenciements, des jeux annulés, des studios fermés

Ce n’est plus un plan social, c’est une saignée : Microsoft vient d’annoncer un nouveau tsunami de licenciements : 9 100 employés remerciés, dont une part conséquente dans la division Gaming, donc chez Xbox. Et ce n’est qu’un épisode de plus dans un feuilleton industriel qui vire au drame humain. En interne, studios fermés, jeux annulés, projets torpillés, talents dégagés. Tout ça, au nom d’un avenir radieux que Phil Spencer nous promet depuis des années. Un avenir où, visiblement, il n’y a pas de place pour 9 000 personnes. Dans un mémo corporate au ton lisse, mais à la froideur clinique, Phil Spencer explique que ces licenciements sont faits pour « positionner le jeu vidéo vers un succès durable ». Traduction : faire le ménage dans les effectifs pour soigner les marges, recentrer les priorités, et satisfaire les actionnaires. Le tout habillé de mots-clés aseptisés : agilité, croissance stratégique, efficacité. Et pendant qu’on coupe dans la chair vive, on nous vend une plateforme « plus forte que jamais », un catalogue « jamais aussi riche », et des « opportunités prioritaires à saisir ».





Studios sacrifiés, promesses trahies

Et le tableau est sacrément noir :

The Initiative : fermé.

Perfect Dark : annulé.

Everwild : rayé de la carte.

Turn 10 (Forza) : amputé de 70 développeurs.

King (Candy Crush) : 200 employés au tapis.

ZeniMax : hémorragie humaine.





Et ce n’est pas un accident de parcours. Microsoft a déjà taillé dans le gras tout au long de 2024 : 1 900 postes supprimés en janvier, 6 000 en mai, 305 en juin, 650 en septembre… Cette vague de juillet est juste l’aboutissement d’un engrenage devenu mécanique. Une politique de dégraissage permanent, dans une entreprise qui génère pourtant des milliards de dollars chaque année.





Mais comment en est-on arrivé là ? À trop vouloir jouer sur tous les tableaux (Game Pass, Cloud, hardware, éditeurs tiers, acquisitions lunaires), Microsoft a fini par se transformer en monstre boulimique, et aujourd’hui, il recrache ce qu’il ne peut plus digérer. Des studios comme des jeux. Des humains comme des chiffres. Le rachat d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars (quelle filie en vrai), présenté comme une bénédiction, a surtout mis sous pression toute la division gaming, transformée en machine à rentabilité à court terme. Et au milieu de tout ça, un discours glacial qui remercie les employés virés pour leur « créativité » et les invite à postuler ailleurs. Cynisme absolu.



Derrière le vernis d’un Game Pass toujours plus fourni, derrière la vitrine du Cloud Gaming et du Play Anywhere, Xbox traverse une crise existentielle. Ce n’est plus une stratégie, c’est une purge. Un tri sélectif où l’humain passe après la vision “stratégique”. On nous promet que c’est pour mieux repartir. Mais repartir vers quoi, exactement ? Car à force d’annoncer la “nouvelle ère Xbox”, on a surtout l’impression de regarder une fin de cycle. Et cette fois, ce ne sont pas des consoles qui meurent, ce sont des carrières.