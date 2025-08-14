JeuxActuJeuxActu.com

Jurassic Park Survival : une nouvelle vidéo du FPS qui se déroule à Isla Nublar

Un an et demi que nous n'avons pas eu de nouvelles de Jurassic Park Survival et si la gamescom aurait été l'occasion de voir du gameplay en action, il va falloire prendre son mal en patience. Car c'est confirmé, le jeu de Saber Interactive ne se rendra pas en Allemagne la semaine prochaine malheureusement. Pour nous consoler, le studio nou spropose de découvrir making-of qui nous donne quelques infos crousti-fondantes. On rappelle qu'on va incarner le Dr. Maya Joshi, scientifique InGen recrutée par Henry Wu lui-même et coincée sur l’île après l’évacuation. De par son statut de jeune femme scientifique qui est loin d'être militaire ou warrior dans l'âme, il n'y aura pas de fusil d’assaut ni d’armure high-tech, juste du courage. L'idée est en effet de reproduire l'ambiance angoissante et le côté survie en avançant à pas feutrés, en observant et en se cachant aussi.

 

Dans la vidéo, les développeurs nous disent qu'ils fouillé les archives, décortiqué des photos de tournage, ressorti les plans originaux, et même été jusqu’à manipuler les vrais accessoires du film, dont l’incubateur et ses œufs. Isla Nubar se veut plus immersive que jamais et on va retrouver des zones bien spécifiques comme la grande porte, le Visitor Center, mais aussi des zones qu’on n’a jamais vues, comme un hôtel en construction, des attractions à moitié terminées, et des bâtiments dont on n’avait entendu parler qu’en rumeur. Et puis il y a les stars, enfin plutôt les dinosaures. Saber Interactive nous promet une fidélité visuelle avec les film, avec un gros travail sur les textures, leur poids, leuir taille et la façon dont ils se déplacent, tout est travaillé pour qu’ils soient exactement comme dans le film. On nous tease même une séquence inspirée de la scène culte de la cuisine avec les Raptors, avec zéro arme à feu, juste de la tension pure.

Quant à Maya, le personnage qu'on incane, elle est incarnée par l’actrice Payal Mistry dit qu’elle se reconnaît en elle. On veut bien la croire... Pas de date de sortie d'annoncé, ni même d'année de sortie. Patience donc.


le jeudi 14 août 2025
Jurassic Park Survival

Jeu : FPS
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
N.C.
N.C.
N.C.

