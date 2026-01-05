JeuxActuJeuxActu.com

Sonic Racing CrossWorlds : le DLC "Pac-Man" fait son teasing en vidéo

Sonic Racing CrossWorlds : le DLC "Pac-Man" fait son teasing en vidéo

SEGA continue d’alimenter son excellent Sonic Racing CrossWorlds avec du nouveau contenu, et cette fois, c’est PAC-MAN qui est à l’honneur. Le « PAC-MAN Pack » arrivera en effet dès le 7 janvier, histoire de gonfler le nombre de personnages dans le roster. Mais ce n’est pas tout, dès le 8 janvier, les joueurs pourront aussi participer au « PAC-MAN Festival », un événement temporaire qui se terminera le 11 janvier et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin d’acheter le DLC pour en profiter. Tout le monde pourra y participer, ce qui permet à SEGA de toucher un maximum de joueurs et de créer un vrai moment communautaire autour du jeu.

 

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds est déjà dispo sur PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 5 janvier 2026
10:18


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Sonic Racing CrossWorlds : la version Switch 2 sortira en 2 temps, fin 2025 et début 2026 De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps. 07/11/2025, 12:50
Sonic Racing CrossWorlds : les bolides Minecraft sont disponibles, voici le trailer de gameplay SEGA nous informe que le pack Minecraft pour Sonic Racing CrossWorlds est enfin disponible, ce qui veut dire qu'on peut débloquer les personnages et le circuit dédié à ce monde de blocs pixellisés. 09/10/2025, 11:29

Sonic Racing CrossWorlds : Mega Man et Proto Man renforcent le roster, vidéo de gameplay 26/09/2025, 16:15
Test Sonic Racing CrossWorlds : oui oui, il est bien supérieur à Mario Kart World 21/09/2025, 16:19
Sonic Racing CrossWorlds : une démo jouable arrive, SEGA donne toutes les infos 11/09/2025, 12:47
Sonic Racing CrossWorlds : sur Switch 2, le jeu sera bien dans la cartouche, nouveau trailer 18/07/2025, 10:47


Sonic Racing CrossWorlds

Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Sonic Racing CrossWorlds : la personnalisation à fond les ballons dans un nouveau trailer
Sonic Racing CrossWorlds : des portails pour changer de monde sera le coeur du g Sonic Racing CrossWorlds : des portails pour changer de monde sera au coeur du gameplay
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos