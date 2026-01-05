Sonic Racing CrossWorlds : le DLC "Pac-Man" fait son teasing en vidéo

SEGA continue d’alimenter son excellent Sonic Racing CrossWorlds avec du nouveau contenu, et cette fois, c’est PAC-MAN qui est à l’honneur. Le « PAC-MAN Pack » arrivera en effet dès le 7 janvier, histoire de gonfler le nombre de personnages dans le roster. Mais ce n’est pas tout, dès le 8 janvier, les joueurs pourront aussi participer au « PAC-MAN Festival », un événement temporaire qui se terminera le 11 janvier et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin d’acheter le DLC pour en profiter. Tout le monde pourra y participer, ce qui permet à SEGA de toucher un maximum de joueurs et de créer un vrai moment communautaire autour du jeu.

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds est déjà dispo sur PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.





