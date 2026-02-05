JeuxActuJeuxActu.com

Crimson Desert : le système de combat détaillé, ça s'annonce riche, varié et jouissif

Crimson Desert : le système de combat détaillé, ça s'annonce riche, varié et jouissif

Pearl Abyss l'a dit : maintenant que Crimson Desert est gold, le studio sud-coréen peut se focaliser sur la campagne marketing et multiplier les vidéos explicatives jusqu'à la sortie le 19 mars prochain. Après 15 minutes à nous faire découvrir le continent de Pywel et donc son open world, il est question aujourd'hui de découvrir 9 nouvelles minutes de gameplay, cette fois-ci centrées sur le système de combat. Un système qui a toujours été pointé du doigt par les journalistes qui ont joué au jeu lors des salons, étant donné les nombreuses possibilités de gameplay, les mécaniques qui se multiplient et des commandes pas toujours très simples à assimiler quand on a seulement 30 min de démo dans un salon type Summer Game Fest ou gamescom. Et à travers ce nouvel aperçu vidéo centré sur le combat et la progression, Pearl Abyss dévoile avant tout surtout ses ambitions en matière de gameplay systémique, où liberté du joueur et montée en puissance personnalisée occupent une place centrale.


Première chose à retenir de ces 9 minutes de gameplay, c'est que Crimson Desert mise sur un système de combat volontairement libre, conçu pour laisser une large place à l’appropriation par le joueur. Les possibilités sont tellement riches et suffisamment variées qu'il sera possible de jouer un peu à sa manière. Le jeu ne cherche pas à imposer un style unique, mais propose au contraire un ensemble d’outils que le joueur est libre de combiner. Que ce soit les armes, les compétences, les déplacements, et l'intéraction avec les environnements, on va pouvoir façonner la façon de se battre. Et c'est sans compter en plus sur la variété des armes proposées, à savoir épée et bouclier, grandes armes, lances, haches, armes à distance, tout cela va avoir un impact immédiat sur votre manière d'appréhender les choses. Crimson Desert encourage les joueurs à s'adapter constamment aux situations plutôt que de rester dans un archétype de jeu. Si les promesses sont tenues, dites-vous qu'on n'aura jamais connu ça dans un Action-RPG.

Crimson Desert

Corps-à-corps, enchaînements et verticalité

L’un des aspects les plus mis en avant dans cette nouvelle vidéo concerne la fluidité des enchaînements. Les attaques armées peuvent être prolongées par des coups à mains nues, des projections ou des attaques contextuelles, ce qui créé des séquences sans rupture visible et procure cette sensation de fluidité folle. Cette approche évoque davantage les jeux d’action modernes que les RPG traditionnels, avec une attention particulière portée au rythme et à la continuité des actions. Ce n'est pas pour rien que les développeurs ont fait en sorte que la mobilité soit centrales, avec des esquives, des glissades, des contres aussi pour que nos 3 personnages puissent faire face à n'importe quelle situation. Et puis, on observe aussi que le jeu valorise clairement le timing et la lecture de l’adversaire pour prendre le dessus sur lui.

Crimson Desert

Sur le plan de la progression sinon, Pearl Abyss insiste sur le fait que le joueur ne commence pas avec toutes ces possibilités, il va falloir faire monter Kliff en compétences. Il y a donc une montée en puissance qui sera graduelle et qui va justement permettre d'appréhender les systèmes et les commandes qui seront évidemment nombreuses. Par ailleurs, la progression va passer par les artéfacts à glaner dans Pywel et qui sont en réalité des fragments de l’Abîme disséminés dans le monde. Pour les récupérer, il va falloir passer par plusieurs boucles de gameplay, à savoir de l'exploration, des quêtes à finir, des boss à abattre, ce qui permet d’éviter une progression cantonnée à une seule activité. Ces artéfacts servent à améliorer les statistiques de base, débloquer de nouvelles compétences ou renforcer celles déjà existantes. Fait intéressant, certaines capacités ne s’obtiennent pas via des menus ou des arbres de talents classiques, mais en les observant directement dans le monde, l'idée est en effet d'introduire une dimension plus organique et moins abstraite à l’apprentissage.

Crimson Desert

 

Autrement, sachez que l’équipement joue un rôle central dans l’équilibre du jeu. On va pouvoir acheter pas mal de choses dans le jeu, à commencer par des armes et autres armures, qui peuvent aussi être trouvées ou être fabriquées, puis améliorées à l’aide de matériaux obtenus via diverses activités. On pourra aussi compter sur la personnalisation via des bonus et des effets spéciaux qui va permettre d’orienter son build de manière plus fine, en créant des synergies adaptées aussi bien au combat qu’à l’exploration. Crimson Desert sera aussi un jeu généreux en boss, avec une grande variété aussi bien dans leurs formes que leurs approches, ce qui rappelle un peu Black Myth Wukong.

Crimson Desert

Sur le papier, Crimson Desert affiche une ambition pharaonique et certains ont peur que le studio coréen ne tienne pas ses promesses. Mais compte-tenu de l'implication du studio, de son expertise et de son savoir-faire obtenus avec Black Desert Online, il y a de quoi se rassurer. Maintenant, si le jeu semble être taillé sur PC, sur PS5 et Xbox Series, il va falloir trouver la bonne optimisation, mais d'après certains porte-paroles occidentaux du studio sud-coréen, les équipes planchent dessus depuis un moment. Allez fingers crossed.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 5 février 2026
11:47


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Crimson Desert : 3 persos jouables et un open world qui promet d'être gargantuesque Maintenant que Crimson Desert est officiellement passé gold, Pearl Abyss peut enfin relâcher la pression sur le développement pur et dur et se permettre d’accélérer franchement sur la communication. 29/01/2026, 16:18
Crimson Desert : le jeu est Gold deux mois avant sa sortie officielle, c'est bon signe On n'y croyait plus, mais c'est fait : Pearl Abyss vient d'annoncer que Crimson Desert est désormais passé Gold, ce qui veut dire que le jeu sortira bien le 19 mars 2026 et qu'il n'y aura pas de retard. 21/01/2026, 16:42

Crimson Desert : la map sera plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, Pearl Abyss lâche plein d'autres infos 09/01/2026, 18:21
Crimson Desert : un raptor, un ours et un mécha en moyen de locomotion, un boss battle contre un dragon mécanique aussi 16/10/2025, 12:34
Crimson Desert : la date de sortie définitive est fixée, il y aura même une édition collector 24/09/2025, 23:28
Crimson Desert : la version physique sera assurée par Plaion 27/08/2025, 17:52


Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Crimson Desert : météo, cycle jour-nuit, vent, brume volumétrique, l'open world se dévoile
Crimson Desert sortira fin 2025 et nous offre un trailer à dos de dragons crache Crimson Desert sortira fin 2025 et nous offre un trailer à dos de dragons cracheur de feu
Crimson Desert : Hexe Marie, un nouveau combat de boss spectaculaire avec des co Crimson Desert : Hexe Marie, un nouveau combat de boss spectaculaire avec des corbeaux
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos