Crimson Desert : le système de combat détaillé, ça s'annonce riche, varié et jouissif

Pearl Abyss l'a dit : maintenant que Crimson Desert est gold, le studio sud-coréen peut se focaliser sur la campagne marketing et multiplier les vidéos explicatives jusqu'à la sortie le 19 mars prochain. Après 15 minutes à nous faire découvrir le continent de Pywel et donc son open world, il est question aujourd'hui de découvrir 9 nouvelles minutes de gameplay, cette fois-ci centrées sur le système de combat. Un système qui a toujours été pointé du doigt par les journalistes qui ont joué au jeu lors des salons, étant donné les nombreuses possibilités de gameplay, les mécaniques qui se multiplient et des commandes pas toujours très simples à assimiler quand on a seulement 30 min de démo dans un salon type Summer Game Fest ou gamescom. Et à travers ce nouvel aperçu vidéo centré sur le combat et la progression, Pearl Abyss dévoile avant tout surtout ses ambitions en matière de gameplay systémique, où liberté du joueur et montée en puissance personnalisée occupent une place centrale.





Première chose à retenir de ces 9 minutes de gameplay, c'est que Crimson Desert mise sur un système de combat volontairement libre, conçu pour laisser une large place à l’appropriation par le joueur. Les possibilités sont tellement riches et suffisamment variées qu'il sera possible de jouer un peu à sa manière. Le jeu ne cherche pas à imposer un style unique, mais propose au contraire un ensemble d’outils que le joueur est libre de combiner. Que ce soit les armes, les compétences, les déplacements, et l'intéraction avec les environnements, on va pouvoir façonner la façon de se battre. Et c'est sans compter en plus sur la variété des armes proposées, à savoir épée et bouclier, grandes armes, lances, haches, armes à distance, tout cela va avoir un impact immédiat sur votre manière d'appréhender les choses. Crimson Desert encourage les joueurs à s'adapter constamment aux situations plutôt que de rester dans un archétype de jeu. Si les promesses sont tenues, dites-vous qu'on n'aura jamais connu ça dans un Action-RPG.









Corps-à-corps, enchaînements et verticalité

L’un des aspects les plus mis en avant dans cette nouvelle vidéo concerne la fluidité des enchaînements. Les attaques armées peuvent être prolongées par des coups à mains nues, des projections ou des attaques contextuelles, ce qui créé des séquences sans rupture visible et procure cette sensation de fluidité folle. Cette approche évoque davantage les jeux d’action modernes que les RPG traditionnels, avec une attention particulière portée au rythme et à la continuité des actions. Ce n'est pas pour rien que les développeurs ont fait en sorte que la mobilité soit centrales, avec des esquives, des glissades, des contres aussi pour que nos 3 personnages puissent faire face à n'importe quelle situation. Et puis, on observe aussi que le jeu valorise clairement le timing et la lecture de l’adversaire pour prendre le dessus sur lui.









Sur le plan de la progression sinon, Pearl Abyss insiste sur le fait que le joueur ne commence pas avec toutes ces possibilités, il va falloir faire monter Kliff en compétences. Il y a donc une montée en puissance qui sera graduelle et qui va justement permettre d'appréhender les systèmes et les commandes qui seront évidemment nombreuses. Par ailleurs, la progression va passer par les artéfacts à glaner dans Pywel et qui sont en réalité des fragments de l’Abîme disséminés dans le monde. Pour les récupérer, il va falloir passer par plusieurs boucles de gameplay, à savoir de l'exploration, des quêtes à finir, des boss à abattre, ce qui permet d’éviter une progression cantonnée à une seule activité. Ces artéfacts servent à améliorer les statistiques de base, débloquer de nouvelles compétences ou renforcer celles déjà existantes. Fait intéressant, certaines capacités ne s’obtiennent pas via des menus ou des arbres de talents classiques, mais en les observant directement dans le monde, l'idée est en effet d'introduire une dimension plus organique et moins abstraite à l’apprentissage.





Autrement, sachez que l’équipement joue un rôle central dans l’équilibre du jeu. On va pouvoir acheter pas mal de choses dans le jeu, à commencer par des armes et autres armures, qui peuvent aussi être trouvées ou être fabriquées, puis améliorées à l’aide de matériaux obtenus via diverses activités. On pourra aussi compter sur la personnalisation via des bonus et des effets spéciaux qui va permettre d’orienter son build de manière plus fine, en créant des synergies adaptées aussi bien au combat qu’à l’exploration. Crimson Desert sera aussi un jeu généreux en boss, avec une grande variété aussi bien dans leurs formes que leurs approches, ce qui rappelle un peu Black Myth Wukong.









Sur le papier, Crimson Desert affiche une ambition pharaonique et certains ont peur que le studio coréen ne tienne pas ses promesses. Mais compte-tenu de l'implication du studio, de son expertise et de son savoir-faire obtenus avec Black Desert Online, il y a de quoi se rassurer. Maintenant, si le jeu semble être taillé sur PC, sur PS5 et Xbox Series, il va falloir trouver la bonne optimisation, mais d'après certains porte-paroles occidentaux du studio sud-coréen, les équipes planchent dessus depuis un moment. Allez fingers crossed.



