Crimson Desert : Hexe Marie, un nouveau combat de boss spectaculaire avec des corbeaux

Présent à Paris il y a deux mois pour la Paris Games Week, le studio Pearl Abyss continue son tour du monde pour présenter Crimson Desert, son Action-RPG qui a pour objectif de montrer de quoi est capable le studio sud-coréen. Il est question de nous montrer un nouveau boss, Hexe Marie, qui se distingue par son côté très dark et gothique, avec sa grande fourrure et ses innombrables nuées de corbeaux qui l'entoure. C'est à l'occasion du salon G-Star qui s'est déroulé il y a quelques semaines que le personnage a été dévoilé et jouable pour la presse qui était sur place. L'occasion de constater qu'un boss n'est pas systématiquement une créature immense, mais peut parfaitement prendre la forme d'une femme fatale avec des pouvoirs immenses. Comme d'habitude, c'est l'occasion de voir les nombreuses possibilités de gameplay offertes par ce combat, que ce soit avec les coups d'épée de Kliff, les flèches qu'il peut décocher avec son arc, mais aussi cette capacité à se propulser dans les airs pour éviter de se faire assaillir par ces créatures d'argile qui vont lui compliquer la tâche.Toujours pas de date de sortie pour Crimson Desert, mais c'est attendu pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.