Crimson Desert : météo, cycle jour-nuit, vent, brume volumétrique, l'open world se dévoile

Depuis qu'il a montré son gameplay, Crimson Desert est devenu l'un des jeux les plus attendus de 2025. Le titre des Coréens de Pearl Abyss est toujours attendu pour cette année, mais le studio se refuse à communiquer la date de sortie précise. Aux dernières nouvelles, le jeu devait débarquer en fin d'année, mais comme l'ombre de GTA 6 plane, il semblerait que le studio ne soit pas prêt à révéler sa date de sortie. En attendant, on peut encore se délecter de sa plastique et plus précisément de son moteur 3D maison, BlackSpace, qui a été détaillé lors de la Game Developers Conference 2025 (GDC) à San Francisco. L'occasion de montrer que depuis le début de son reveal, Crimson Desert n'a rien pipeauté, puisque chacune de ses fonctionnalités a été illustrée. Qu'il s'agisse de la qualité visuelle assez dingue du jeu, son cycle jour-nuit, son système de météo qui permet de mettre en avant la gestion du vent et ses conséquences dans le monde (simulation des vêtements et des cheveux), il y a de quoi être impressionné. Mais ce n'est pas tout, Crimson Desert sera compatible avec le ray tracing, et plus précisément le RTGI (Ray-Traced Global Illumination) qui offre des ombres en ray tracing. Mieux, le jeu permettra de gérer le brouillard volumétrique dans des lieux mis en avant dans cette vidéo.











Caractéristiques phares du moteur de jeu BlackSpace

Pearl Abyss s'est depuis toujours engagé à développer son propre moteur de jeu pour offrir des expériences de jeu immersives et d’un réalisme visuel impressionnant. Le moteur de jeu BlackSpace intègre des caractéristiques qui donnent vie au monde ultra-réaliste et détaillé de Crimson Desert.





Une exploration fluide du monde ouvert : le moteur BlackSpace génère des mondes ouverts vastes et ultra-détaillés, offrant une expérience d'exploration continue grâce à un chargement sans interruption. Les joueurs peuvent parcourir une grande variété de paysages, comme des forêts, des cités médiévales, des montagnes enneigées et de vastes déserts, avec un rendu en temps réel de tout l’environnement qui les entoure.





Des mécaniques de physique avancées et des interactions environnementales : les simulations du moteur améliorent le réalisme de l’environnement. Les arbres, l’herbe, les tissus et les cheveux réagissent naturellement au vent et aux mouvements, rendant le monde encore plus immersif. Les environnements destructibles, les interactions physiques en temps réel et des détails comme le brouillard volumétrique forment un monde vivant et dynamique où chaque élément, des objets aux structures environnantes, réagit naturellement aux actions du joueur.





Des combats dynamiques et réalistes : le moteur de jeu BlackSpace donne du poids et de l'impact à chaque affrontement. Les réactions détaillées aux coups et les interactions physiques sont au cœur du système de combat ultra-immersif de Crimson Desert. La destruction des objets varie selon la force des attaques, et les ennemis peuvent interagir avec l’environnement de manière fluide, ajoutant encore plus de profondeur aux combats.





Un éclairage et des effets atmosphériques en temps réel : le moteur de jeu effectue des calculs d’éclairage en temps réel, reproduisant le comportement détaillé de la lumière pour un réalisme encore plus poussé, même sans ray tracing. Les effets de diffusion atmosphérique, les conditions météo dynamiques comme la pluie, la neige et le brouillard, ainsi que les calculs d'éclairage en temps réel, boostent la qualité graphique et l’immersion du monde.





Une simulation réaliste de l'eau et des fluides : en utilisant la simulation d'océan FFT et la simulation d'eau de surface, le moteur BlackSpace génère des effets d'eau ultra-réalistes. L’eau simulée crée des vagues, des courants et des ondulations, renforçant l'immersion et la qualité graphique du jeu.





Crimson Desert est attendu pour la fin de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Mac.