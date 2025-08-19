Face à cette galerie de monstres, Capcom met aussi en avant son héros, Musashi Miyamoto, un maître du sabre, capable de bien des prouesses, telles que des contre-attaques millimétrées, la gestion des timings, et bien sûr la violence chirurgicale. Il y a l’Issen par exemple, cette frappe déclenchée une fraction de seconde avant l’impact, qui permet de générer des dégâts importants. Il y a aussi la technique de la déviation qui punit les assauts et ouvre des brèches, celle de la déflexion qui renvoie même les projectiles, ou encore l’état de flamme qui récompense la maîtrise par un boost offensif brutal. À cela s’ajoute l’absorption des âmes, mécanique iconique qui permet de se soigner, améliorer son arsenal ou débloquer de nouvelles capacités. Ce nouveau trailer a aussi laissé entrevoir des variations bienvenues : arcs, armes secondaires, doubles lames à moulinets sanglants. De quoi offrir une richesse d’approches qui pourrait enfin sortir Onimusha du simple carcan du combat à l’épée.
Prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Onimusha Way of the Sword fait déjà partie des jeux qu'on attend le plus l'année prochaine.
Onimusha Way of the Sword : nouveau trailer avec des monstres difformes et dégoulinants
