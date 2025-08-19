JeuxActuJeuxActu.com

Onimusha Way of the Sword : nouveau trailer avec des monstres difformes et dégoulinants

L'Opening Night Live de la gamescom 2025 est l'occasion de découvrir un nouveau trailer d'Onimusha Way of the Sword, qu'on avait pu approcher lors de la Summer Game Fest en juin dernier, avec une présentation hands-off. Le jeu sera cette fois-ci jouable à Cologne et pour nous mettre l'eau à la bouche, on a le droit de nouvelles images, présentant de nouveaux monstres difformes et dégoulinants. On rappelle que dans son histoire, Kyoto devient le théâtre d’une dark fantasy poisseuse où des créatures cauchemardesques prennent vie dans les laboratoires d’un certain Dokyo, antagoniste à la fois sinistre et savant fou, bien décidé à enfanter la prochaine génération de Genma. Et le bestiaire présenté a de quoi hanter les nuits : Grand Nue, chimère colossale qui crache la foudre, Kogashira, humains parasités vomissant des nuages de miasmes, et Chijiko, une abomination de visages entremêlés surmontée de tentacules.



Face à cette galerie de monstres, Capcom met aussi en avant son héros, Musashi Miyamoto, un maître du sabre, capable de bien des prouesses, telles que des contre-attaques millimétrées, la gestion des timings, et bien sûr la violence chirurgicale. Il y a l’Issen par exemple, cette frappe déclenchée une fraction de seconde avant l’impact, qui permet de générer des dégâts importants. Il y a aussi la technique de la déviation qui punit les assauts et ouvre des brèches, celle de la déflexion qui renvoie même les projectiles, ou encore l’état de flamme qui récompense la maîtrise par un boost offensif brutal. À cela s’ajoute l’absorption des âmes, mécanique iconique qui permet de se soigner, améliorer son arsenal ou débloquer de nouvelles capacités. Ce nouveau trailer a aussi laissé entrevoir des variations bienvenues : arcs, armes secondaires, doubles lames à moulinets sanglants. De quoi offrir une richesse d’approches qui pourrait enfin sortir Onimusha du simple carcan du combat à l’épée.

Prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Onimusha Way of the Sword fait déjà partie des jeux qu'on attend le plus l'année prochaine.


le mardi 19 août 2025
