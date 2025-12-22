JeuxActuJeuxActu.com

L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman

Alors que le Prologue de 6 min The Odyssey est diffusé depuis quelques jours aux USA (dès le 24 décembre pour nous en France), Universal Pictures nous propose enfin de découvrir la première vraie bande annonce du prochain film de Christopher Nolan et on peut le dire, les images proposées annoncent un spectacle homérique. Et ce qui frappe d’emblée, c’est que Nolan ne vend pas L’Odyssée comme blockbuster à l'ancienne en misant sur son casting 5 étoiles. On aperçoit évidemment Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, Anne Hathaway dans celui de Penelope ou encore Tom Holland qui campera Télémaque, mais le cinéaste britannique ne s'attarde pas dessus vraiment. De plus, Ulysse / Matt Damon n’est pas présenté comme un roi charismatique ou un guerrier flamboyant, mais comme un type plutôt fatigué, constamment dépassé par ce qui lui tombe dessus. Et ce choix-à fait très Nolan, en fait : un homme face à des forces trop grandes pour lui, qu’elles soient historiques, naturelles ou mythologiques.


 

Visuellement, le film annonce clairement la couleur : ça va être grand, rude, et pas franchement confortable pour ses personnages. Les tempêtes, les grottes, les corps entassés sur les bateaux ou dans le cheval de Troie, les paysages gigantesques, Nolan joue encore une fois sur le rapport d’échelle. Ulysse est minuscule, la nature et les dieux sont immenses, et l’IMAX semble là pour appuyer ce sentiment d’écrasement permanent. Même les éléments mythologiques sont montrés avec parcimonie, comme le cyclope qui n'apparaît qu'au fond d'une grotte. Les Enfers sont également suggérés, jamais expliqués, et ça donne l’impression que L’Odyssée ne sera pas un film sur la mythologie grecque, mais sur ce que ça fait d’être confronté à l’incompréhensible. La grande question, c'est de savoir comment Nolan va raconter ça.

Et vous le savez si vous suivez les travaux de Nolan depuis ses débuts, le récit linéaire et lui, ça fait deux. Et là, tout indique qu’il va encore jouer avec le temps. La bande-annonce mélange la prise de Troie, le voyage en mer, quelques visions d’Ithaque, sans jamais vraiment dire où l'on se situe. Et ce n’est probablement pas un hasard. L’Odyssée, à la base, c’est déjà un récit éclaté, raconté en partie après coup, à travers la mémoire d’Ulysse. Nolan pourrait très bien en faire un film fragmenté, presque mental, où le héros revit son périple comme un traumatisme de guerre. Et vu son obsession pour la mémoire, le deuil et la culpabilité, ce serait parfaitement cohérent.

Autre point intéressant : malgré un casting complètement indécent, la bande-annonce reste ultra avare en révélations. Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, tout le monde ou presque est invisible. Même Pénélope et Télémaque sont à peine montrés. Et franchement, c’est une bonne chose, Christopher Nolan ne fait pas un trailer pour attirer le public, il préfère suggérer, frustrer, donner envie sans tout dévoiler. En revanche, s'il y a bien une chose qui fait énormément réagir, c'est la tenue d’Agamemnon, incarné dans le film par Benny Safdie et qui donne l'impression d'avoir piqué son armure à celle de Batman. Dans tous les cas, le casque est tellement iconique qu'il a été choisi pour être le premier poster teaser du film.

Rendez-vous le 15 juillet 2026 pour découvrir tout cela les yeux écarquillés.

