Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : le million de ventes a été franchi sur Switch 2

Nintendo le sait très bien : même avec un lancement solide, la Nintendo Switch 2 reste une console encore jeune, et ses exclusivités ne peuvent pas toutes cartonner dès les premières semaines. L’idée, c’est plutôt d’installer les jeux sur la durée, une stratégie payante depuis l'avènement de la première Switch où ses jeux étaient dans le Top 10 de manière pérenne durant toute sa carrière. Et dans ce contexte, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau fait plutôt le job. En effet, d’après le dernier bilan financier de Koei Tecmo, le jeu a dépassé le million d’exemplaires vendus depuis sa sortie début novembre. Un chiffre atteint en un peu plus de deux mois, qui peut sembler timide sur le papier, mais qui prend une autre dimension quand on regarde le contexte.







UN MILLION EN 2 MOIS POUR UN MUSÔ, C'EST TRÈS BIEN !

Forcément, la comparaison avec Hyrule Warriors L’Ère du Fléau fait un peu mal, puisque ce dernier avait explosé les compteurs avec quatre millions de ventes, mais la situation n’avait rien à voir. À l’époque, la Switch était déjà partout, le marché était dopé par les confinements, et le jeu surfait à fond sur l’aura de Zelda Breath of the Wild. Les Chroniques du Sceau, lui, arrive sur une Switch 2 encore en train de s’installer, avec un positionnement beaucoup plus ciblé. On parle quand même d’un Musô, un genre qui ne s’adresse pas à tout le monde, même avec le label Zelda sur la boîte. Dans ces conditions, atteindre le million de ventes reste un démarrage solide, surtout quand on rappelle que certains concurrents ont bénéficié d’une sortie multi-plateformes bien plus large. Dynasty Warriors Origins, par exemple, a atteint le même score en un mois, mais sur PC, PS5 et Xbox Series. Koei Tecmo semble d’ailleurs jouer la carte du temps long-seller, sachant que le jeu a déjà reçu deux mises à jour gratuites, avec du contenu endgame, de nouvelles compétences et des combats supplémentaires contre Ganondorf. Et même si rien n’a encore été officialisé côté DLC payants, tout indique que le suivi est loin d’être terminé.



Conclusion, que dire ? Que 1 million de ventes pour une exclusivité Switch 2, sur un genre encore considéré comme de niche, ce n’est clairement pas anodin. Reste maintenant à voir si le jeu saura tenir sur la durée, à mesure que le parc de consoles continuera de grandir.



