Silent Hill 2 Remake : 5 millions de ventes en 1 an, la saga a de nouveau la côte

Le retour dans la ville brumeuse de Silent Hill 2 Remake semble avoir trouvé son public. Plus d’un an après sa sortie, le remake du classique de l’horreur psychologique vient de dépasser les 5 millions d’unités dans le monde, toutes plateformes confondues. Un résultat qui confirme que le pari de moderniser l’un des épisodes les plus cultes de la saga Silent Hill a porté ses fruits, et que l’intérêt pour la franchise reste très solide plus de vingt ans après la sortie du jeu original.





Sorti le 8 octobre 2024, le jeu avait d’abord été lancé sur PS5 et PC avant d’arriver plus tard sur Xbox Series. Cette sortie progressive sur différentes plateformes a probablement contribué à maintenir la dynamique des ventes, tout comme son intégration dans le catalogue de PlayStation Plus Extra en octobre 2025, qui lui a offert une visibilité supplémentaire auprès d’un large public. Le succès du jeu s’est également traduit du côté de la critique. Lors des PlayStation Blog Game of the Year 2024, il a remporté plusieurs récompenses dont le Platinum Award pour la meilleure histoire, attribué par les votes des joueurs. Il a aussi été récompensé pour son travail sonore aux CEDEC Awards 2025, et nommé dans plusieurs cérémonies prestigieuses comme les The Game Awards 2024 ou les BAFTA Games Awards 2025. Ce cap des 5 millions confirme en tout cas que la licence Silent Hill reste particulièrement solide. Et avec d’autres projets déjà annoncés, comme Silent Hill Townfall, Konami semble bien décidé à relancer durablement l’une des franchises les plus emblématiques du jeu d’horreur.



