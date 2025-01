Silent Hill 2 Remake : c'est 2 millions de ventes en 3 mois, le succès continue pour le jeu de Bloober Team

On savait déjà que le lancement de Silent Hill 2 avait été couronné de succès et son million de ventes en trois jours, mais il semblerait que la trend soit toujours d'actualité. Dans un communiqué de presse, Konami annonce en effet que leur survival horror s'est vendu à 2 millions de copies en l'espace de trois mois, la date arrêtée étant au 23 janvier 2025. Des chiffres qui englobent les ventes physiques comme digitales et prouvent la bonne santé de ce remake qui avait inquiété beaucoup de monde avant que les tests ne viennent confirmer la qualité du jeu et la haute tenue de son travail de restauration. Bien sûr, le chemin est encore long avant d'atteindre les 9 millions de Resident Evil 4 (obtenus en un peu moins de 2 ans), lui qui est un peu la référence du survival horror capable d'atteindre le grand public. Dans tous les cas, ces très bons chiffres pour Silent Hill 2 vont pouvoir être une belle rampe de lancement pour le nouveau film Silent Hill de Christophe Gans, dont on attend toujours la première bande annonce.