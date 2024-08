Silent Hill 2 Remake : Konami a remaké le trailer de l'E3 2001, on retrouve enfin l'ambiance du jeu d'origine

Silent Hill 2 Remake et avec la gamescom 2024 qui va lancer son coup d'envoi, Konami a décidé d'apporter plus de détails sur son titre. Ce matin, on apprend la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, le fameux Story Trailer, qui est en réalité une version modernisée du trailer E3 2001 de l'époque. On retrouve absolument tout ce qui avait fait le charme du jeu de l'époque, mais avec le moteur flambant neuf utilisé par le studio Bloober Team. De quoi rassurer les fans du jeu d'origine, d'autant que d'après les previews hands-on qui sont tombés ce matin également, le jeu serait prometteur et loin des mauvaises idées qu'on se fait de ce titre depuis les premières bandes annonces maladroites. On vous laisse faire la comparaison avec le trailer de 2001. Dans tous les cas, la sortie de ce Silent Hill 2 Remake est fixée au octobre 2024 sur PC et PS5.





