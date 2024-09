Silent Hill 2 Remake : nouvelle vidéo immersion, les avantages de la PS5 mis en avant

Plus que quelques semaines avant l'arrivée du remake de Silent Hill 2, à la fois sur PS5 et PC. Mais aujourd'hui, Konami a décidé qu'il fallait mettre en avant les qualité technologiques de la DualSense et donc de proposer une vidéo dédiée entièrement aux sensations qu'on va éprouver en jouant au jeu sur la console de Sony. Gâchettes adaptatives, retours haptiques, audio 3D, luminosité de la manette dynamique et reliée au jeu, tout a été pensé pour que l'immersion soit totale. Pas étonnant d'ailleurs que l'éditeur japonais envoie la sauce technique et technologique pour son jeu, puisqu'il s'agit aussi d'un jeu d'horreur et les sensations doivent être optimales. Il y a aussi quelques passages sur le rendu visuel et on nous promet aussi des graphismes de haute volée.La sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024.