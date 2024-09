Silent Hill 2 Remake : un vidéaste japonais streame les 90 premières minutes du jeu

Crucifié sur l'autel de la honte avant même qu'il soit sorti, Silent Hill 2 Remake est en train de jouir d'une hype depuis les previews hands-on organisées par Konami. De quoi rassurer les fans qui avaient peur que ce remake ne parte pas dans la bonne direction, avec de l'action à outrance et une technique déjà obsolète. Finalement, ce Silent Hill 2 Remake semble avoir été restauré avec amour de la part de Bloober Team et ces 90 min de gameplay streamées par un vidéaste japonais du nom de 2BRO permet de constater que l'ambiance du jeu d'origine est toujours présent vingt-cinq ans plus tard. La sortie de Silent Hill 2 Remake est attendue pour le 8 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series ; c'est dans un mois à peine.