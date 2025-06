Pragmata : on a testé son gameplay à 2 têtes, Capcom a encore de bonnes idées

Trois ans. C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour avoir des nouvelles concrètes de Pragmata, la mystérieuse nouvelle licence de Capcom en développement depuis un paquet de temps. Parce que oui, la première fois que Capcom l’a officialisé, c’était en 2020, mais le jeu a connu bien des galères de production, Capcom cherchant sans doute la bonne formule à son gameplay à deux têtes. Mais ça y est, Pragmata est enfin sur de bons rails, à tel point qu’on a pu y jouer lors de la Summer Game Fest à Los Angeles. C’est donc l’occasion pour moi de vous donner mon ressenti et vous expliquer comment Capcom a réussi à fusionner jeu d’action à la troisième personne avec puzzle games. Ça sonne pas assez sexy pour vous ? Vous avez tort, parce que c’est aussi original qu’inattendu…

C’est donc en 2026 que Pragmata arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series. Un retour attendu, chargé de promesses et d’interrogations, mais qui laisse entrevoir une ambition singulière dans le paysage de la science-fiction vidéoludique. Je vais déjà vous donner quelques détails sur l’histoire et l’univers du jeu. On se retrouve donc dans un futur proche imaginé par Capcom où l’humanité a mis la main sur un matériau révolutionnaire : le Lunafilament, qui est dérivé d’un minerai lunaire baptisé Lunam, capable de reproduire quasiment n’importe quelle matière. Une découverte à la croisée de la physique quantique et de la magie technologique. Et puis, comme souvent dans les récits de science-fiction, il se passe toujours une couille, et là en l'occurrence, le contact est rompu. La Terre n’entend plus rien de la station lunaire chargée de superviser cette technologie. C’est là qu’intervient le premier personnage du jeu, un certain Hugh Williams, envoyé dans cette station coupée du monde avec une équipe d’intervention. Sauf qu’un séisme lunaire va le séparer de son équipe et il va se retrouve seul, blessé et perdu dans une base silencieuse rongée par une IA devenue hostile. C’est là qu’entre en scène Pragmata, un androïde énigmatique conçu à partir de Lunafilament, aux traits volontairement ambigus, ceux d’une fillette baptisée Diana.











Ces deux personnages vont donc être contrôlés par le joueur et ils sont indissociables, au point qu’à deux, ils forment un seul être commun quelque part. L’idée pour Capcom est de créer une dynamique de co-dépendance entre l’humain brisé et l’artefact vivant. Et manette en mains, cette alliance improbable prend corps à travers un gameplay centré sur le tir tactique et le piratage actif. Par exemple, dès que Hugh se met à viser un ennemi, un panneau contextuel s’ouvre sur la droite, donnant à Diana la possibilité de hacker les défenses adverses. Parce que chaque robot-ennemi qu’on a croisé, ils étaient tous entourés d’un champ magnétique qui fait qu’ils sont insensibles aux balles. C’est là qu’intervient Diana, qui va pouvoir pirater les boucliers des ennemis, forcer un dysfonctionnement, ou bien encore ouvrir une faille.











En maintenant la gâchette gauche de la manette pour viser un ennemi, un petit puzzle apparaît sur le côté droit de l’écran. Vous devez utiliser les boutons de la manette pour naviguer rapidement dans un labyrinthe et désactiver le bouclier du robot. Parfois, il faut simplement déplacer une icône d’un point A à un point B, et d’autres fois, des objectifs bonus s’ajoutent : si vous atteignez certains points clés durant le piratage, vous pouvez débloquer un bonus de dégâts pour la phase de tir qui suit. Par exemple, plus vous traverserez des cases bleues, et plus vous augmenterez les dégâts et pourrez désactiver plus longtemps l'armure de l'ennemi. Etant donné que le combat ne s’arrête pas pendant le piratage et que tout se passe en temps réel, il faut être alerte, rapide et parfois savoir interrompre le puzzle en cours si la situation devient trop dangereuse. Le vrai défi du jeu et du gameplay est de faire les deux choses en même temps, sachant que dans le feu de l'action, si jamais il y a plusieurs ennemis à abattre, il faudra déterminer quel ennemi hacker en premier et choisir l'arme la plus appropriée également.









C’est du multitâche assez grisant, car en réalité, le jeu vous demande de gérer deux personnages qui disposent de compétences distinctes, et en simultané. Et c’est là qu’on comrpend pourquo Pragmata a mis un temps fou à sortir, ou du moins à trouver sa recette parfaite, parce qu’il fallait trouver le bon équilibre et je n’imagine même pas le nombre de versions d’essai pour faire en sorte que le piratage et le tir, et le contrôle simultané de Hugh et Diana, soient à la fois naturels et fluides. Parce que oui, sur le papier, ça peut paraître complexe et antinomique, mais ça fonctionne archi bien et surtout, on maîtrise ce système de piratage en mode puzzle très rapidement. Alors bien sûr, plus on va avancer, et plus le niveau du système de hack va se complexifier, mais Capcom a sans doute pensé à une progression naturelle.









Mais Pragmata ne s’arrête pas là. L’exploration joue aussi la carte de la complémentarité. Diana peut manipuler les interfaces, désactiver les pièges, interagir avec les structures du décor, tandis que Hugh utilise les propulseurs de sa combinaison pour franchir les obstacles. Une mécanique coopérative asymétrique, où chacun a son utilité et où la réussite ne peut émerger que de la fusion des deux entités. Ce système hybride, qui mêle synergie stratégique et action nerveuse, promet une profondeur mécanique bien au-delà du simple TPS scripté. Visuellement, PRAGMATA revendique une direction artistique froide, clinique, presque stérile j’ai envie de dire, à l’image de la station lunaire qui tient lieu de prison flottante. Mais je trouve que cette austérité apparente laisse entrevoir une poésie latente, portée par les animations subtiles de Diana, par les silences qui ponctuent les couloirs vides, et par l’intimité de plus en plus palpable qui naît entre les deux protagonistes. Capcom semble vouloir jouer avec les émotions, non pas en forçant les violons, mais en distillant les fragments d’un lien fragile, perdu dans le vide.









Après une brève prise en main de Pragmata, une chose semble déjà évidente : ceux qui choisiront de s’y plonger découvriront une expérience à la fois originale et étonnamment ludique. Le cadre du jeu de tir à la troisième personne joue parfaitement son rôle de porte d’entrée, mais c’est ailleurs que tout va se jouer : dans la manière dont Capcom fera évoluer les mécaniques de piratage et la conception des ennemis. Les personnages, quant à eux, suscitent déjà un réel intérêt. On sent qu’il y a du potentiel narratif, et l’on ne peut qu’espérer que Capcom prendra le temps de bien les développer. Le jeu est en gestation depuis longtemps, et très sincèrement, vu comment Capcom enchaîne les projets super intéressants, Pragmata s’annonce comme un vent de fraîcheur dans une industrie qui semble un peu figée. Vivement 2026.