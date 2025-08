Spider-Man Brand New Way : le costume révélé et la 1ère scène d'action tournée dans les rues de Glasgow

Dans un contexte économique tendu pour Marvel Studios, chaque nouveau projet cinématographique est abordé comme un levier stratégique autant qu’un événement culturel. Et si la sortie de Spider-Man Brand New Day n’est attendue que pour l’été prochain, soit dans une grosse année, les premières offensives de communication ont déjà été lancées. Après un teasing de 9 secondes hier, Marvel Studios et Sony Pictures révèlent enfin le nouveau costume de l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland qui fêtera ses 10 ans dans la peau du personnage quand le film déboulera en salles en 2026. En subsance, il y a un constat à faire : la machine Marvel ne peut plus se contenter de reposer sur ses acquis, et s'efforce de regagner une dynamique, en misant une fois encore sur Peter Parker pour raviver la flamme. Car depuis le succès massif de Spider-Man No Way Home en 2021 et ses 1.9 milliard de dollars aux box office, aucun autre film Marvel n’a véritablement su reproduire un tel phénomène. Certes, les entrées sont toujours là, les fans restent engagés, mais l’élan économique des années 2010 s’est effondré. Preuve en est avec le récent Fantastic Four qui semble destiné à un bilan “correct sans plus”, pourtant porté par un engouement populaire et critique. Ce constat pèse sur donc sur Spider-Man Brand New Day, qui hérite de la lourde tâche de relancer un momentum industriel et symbolique.







IL FAUT RELANCER LA MACHINE À HYPE





C’est dans ce contexte compliqué que Marvel Studios a choisi d’enclencher dès maintenant une campagne marketing en avance. Un choix qui prouve que la stratégie du studio ne consiste plus seulement à annoncer, mais à orchestrer patiemment une montée en tension, millimétrée et avec une visibilité maximale. Là, Marvel vient de publier une vidéo de 23 secondes présentant le nouveau costume de Spider-Man dans Brand New Day. Une séquence brève, dépourvue de véritable révélation, mais qui fonctionne comme un signal clair de début de campagne. Le jour précédent, une première vidéo encore plus courte avait déjà préparé le terrain. On ne parle pas encore de bande-annonce, ni même de synopsis, mais simplement de teasings archi courts, mais ultra commentés sur les réseaux sociaux. Dans une logique de “compte à rebours permanent”, chaque image, costume, casting ou révélation est découpé, séquencé, publié à intervalle régulier, non pas en fonction du contenu réel, mais de l’impératif de visibilité. Kevin Feige et ses équipes ont compris que la moindre vidéo, même dérisoire en contenu, pouvait nourrir une actualité, des spéculations, et donc un intérêt maintenu sur le long terme.



LE TOURNAGE VIENT DE COMMENCER



Et ça va même encore plus loin, puisqu'en parallèle, le tournage du film a démarré aujourd'hui même, ce samedi 2 août 2025, dans les rues de Glasgow (c'est en Ecosse) qui reproduisent la ville de New York. Pourquoi ne pas avoir filmé directement là-bas ? Peut-être pour des besoins économiques, ou peut-être parce que d'autres gros films sont en tournage sur place, comme un certain 'Le Diable s'habille en Prada 2", avec lui aussi un gros casting. Et avec une séquence tournée à l'extérieur en pleine ville, c'est l'assurance d'avoir des vidéos qui vont inonder les réseaux sociaux. Et ça n'a pas manqué, ce sont des cascades physiques qui ont été capturées par des passants et autres photographes. Mais sur place en revanche, ce n’est pas Tom Holland, mais sa doublure-cascade, accrochée à un imposant véhicule blindé. Ce tank, identifiable par son iconographie et son design, appartiendrait aux Inner Demons, un gang bien connu des fans de Spider-Man, pusique cette faction est directement liée à un personnage encore entouré de rumeurs mais de plus en plus pressenti : Mister Negative.







Si Marvel Studios n’a encore rien officialisé, le nom de Steven Yeun circule avec insistance depuis plusieurs mois. Initialement pressenti pour le rôle de Sentry dans Thunderbolts, l’acteur coréen-américain avait mystérieusement quitté le projet soudainement. Un départ jamais réellement expliqué, mais qui aurait ouvert la voie à un autre rôle bien plus prometteur et symboliquement fort : celui de Martin Li, alias Mister Negative. Le choix de Steven Yeun, s’il venait à être confirmé, serait également fort sur le plan du casting : connu pour sa sensibilité dramatique (Minari, Beef) et sa présence physique (The Walking Dead), l’acteur incarne cette nouvelle génération de stars que Marvel semble vouloir intégrer pour relancer sa dynamique.



Ce choix des Inner Demons n’est pas anodin. Dans le comics, Mister Negative est un antagoniste complexe, charismatique, moralement ambivalent. Dans le jeu vidéo de 2018, il devient même l’un des meilleurs ennemis de Spider-Man, avec une dimension psychologique inédite. En introduisant ce groupe criminel dès le premier jour de tournage, Marvel cherche donc à capter à la fois l’attention des fans de la première heure et celle des nouveaux venus déjà conquis par l’adaptation vidéoludique.