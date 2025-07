Ready or Not : 1 million de ventes en 4 jours sur consoles, petit studio est devenu grand

C’était le pari fou d’un studio indépendant au nom encore anonyme il y a quelques années, mais aujourd’hui, VOID Interactive est entré par la grande porte dans le club des développeurs qui comptent, avec un Ready or Not qui dépasse le million de copies vendues sur consoles en seulement 4 jours. Un exploit tonitruant, presque insolent, pour un titre qui, il n’y a pas si longtemps, n’était qu’un prototype dans un coin de serveur Discord. Quand on pense FPS tactique, on pense généralement Rainbow Six, SWAT, ou même l’austère Arma, mais depuis quelques années, un nom commence à faire du bruit dans les couloirs des amateurs de sensations fortes : Ready or Not. Sorti initialement sur PC en accès anticipé en décembre 2021, le jeu de VOID Interactive s’est peu à peu imposé comme le successeur spirituel des simulateurs d’intervention policière exigeants, sans compromis. Et aujourd’hui, avec son arrivée fracassante sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le jeu confirme sa montée en puissance.







Avec plus d’un million de copies vendues sur consoles en seulement 4 jours, Ready or Not signe un lancement digne des plus gros AAA. Un chiffre d’autant plus impressionnant qu’il faut le comparer aux débuts sur PC, où le million avait mis 36 jours à se concrétiser. À ce jour, le jeu totalise plus de 10 millions d’unités vendues toutes plateformes confondues et pour un studio indépendant, on frôle le miracle industriel. "C'est un grand moment, que nous ne prenons pas pour acquis", affirme Julio Rodriguez, PDG de VOID Interactive, visiblement ému par ce raz-de-marée. Et on le comprend.



Côté réception critique, c’est aussi le carton plein : le jeu culmine à 83% sur Xbox Series X|S et 82% sur PS5 sur Metacritic. Autrement dit, la presse est conquise, saluant la précision du gameplay, la tension palpable des missions, et la fidélité obsessionnelle aux procédures tactiques. Mais c’est surtout la communauté qui donne le ton, avec des retours positifs dans l'ensemble. Sur les forums, Reddit, ou Discord, les joueurs saluent une adaptation console réussie, sans concessions. Mieux, le jeu permet le cross-plateforme, un atout de plus à ajouter sur la balance. Le studio continue de plancher sur de nouveaux contenus, des correctifs, et des améliorations qualité de vie. De quoi garder le jeu dans le viseur des joueurs sur la durée.