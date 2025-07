Selon Yves Guillemot, l'échec de Star Wars Outlaws est dû à la marque Star Wars

Lorsque Ubisoft a annoncé Star Wars Outlaws pour la première fois, la promesse avait tout d’un blockbuster calibré pour cartonner auprès du grand public. Une grande licence connue de tous, un open world ambitieux signé Massive Entertainment (The Division), un partenariat avec Lucasfilm Games : tous les ingrédients semblaient réunis pour séduire à la fois les fans de Star Wars et les amateurs de jeux d’action-aventure narratifs. Pourtant, un an après sa sortie en août 2024, le constat est sans appel : Star Wars Outlaws n’a pas atteint ses objectifs. Un échec reconnu publiquement par Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, lors d’une récente réunion avec les actionnaires.









Mais au-delà du simple aveu, ce sont les justifications avancées qui interpellent. Yves Guillemot pointe du doigt une marque en perte de vitesse pour expliquer les faibles ventes de son jeu, dont les chiffres restent bien cachés. Selon le CEO d'Ubisoft, le jeu aurait été pénalisé par un contexte défavorable pour la franchise Star Wars. Un argument qui, sur le papier, peut paraître recevable, puique la réception critique de certaines séries Disney+ comme The Book of Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi a pu diviser, et le calendrier cinéma est resté étonnamment vide ces dernières années. Mais dans les faits, la marque Star Wars reste une force culturelle et commerciale intacte. Le succès massif du merchandising, la présence de séries telles que Andor ou The Acolyte, et surtout le retour en grâce de jeux comme Jedi Survivor prouvent que l’appétit du public pour la galaxie lointaine, très lointaine, est toujours bien là. Si Outlaws n’a pas rencontré son public, ce n’est sans doute pas à cause d’un désamour pour Star Wars, mais parce que le jeu, tout simplement, n’a pas tenu toutes ses promesses.







Ceux qui ont posé les mains sur Star Wars Outlaws le savent : le jeu regorge de bonnes idées. L'open world est l'une de ses plus grandes forces, la direction artistique est solide, et l’écriture des personnages - notamment Kay Vess, l’héroïne - apporte un vent de fraîcheur non négligeable. Mais il est également entaché par des défauts structurels : gameplay pâteux, IA à la ramasse, rythme bancal, contenu secondaire peu engageant, et surtout une technique parfois instable lors de sa sortie. Ubisoft a bien tenté de rattraper le tir avec des correctifs post-lancement, mais le mal était fait. Dans un marché ultra-concurrentiel où chaque sortie AAA se joue sur les premières semaines, Star Wars Outlaws est arrivé sans l’élan nécessaire, et a vite été éclipsé par d'autres mastodontes.



Ce semi-échec renvoie aussi à une crise plus large qui touche Ubisoft. Depuis quelques années, l’éditeur français peine à se réinventer, avec sa formule “monde ouvert Ubisoft” qui commence à fatiguer. Même avec une licence aussi puissante que Star Wars, ce schéma de jeu, trop balisé, trop mécanique, ne suffit plus à susciter l’enthousiasme. Ubisoft mise désormais sur une seconde vie du jeu, avec une version « nouvelle génération » annoncée pour la récente Switch 2. Si l'on sait qu'un portage optimisé pour la console hybride de Nintendo peut sembler prometteuse, il faudra plus qu’un simple lifting technique pour faire oublier le lancement raté.