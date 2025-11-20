On a testé Monster Hunter Stories 3 : plus adulte, plus spectaculaire, l'épisode de la maturité

Monster Hunter, c’est la licence locomotive de la maison Capcom, je ne vous apprends rien. Elle est d’ailleurs tellement puissante qu’il existe plusieurs sous-séries au sein même de cette franchise. La principale, celle qui fait briller son aura, sort sur PC et consoles PlayStation et Xbox à chaque fois. Mais il existe des séries plus confidentielles, taillées pour un autre public, plus jeune. C’est le cas de Monster Hunter Stories qui a fait ses débuts sur 3DS en 2017 avec une approche plus colorée, plus chibi dans sa direction artistique et plus J-RPG avec ses combats au tour par tour. Mais avec le temps qui passe, le public qui grandit et la saga qui ne cesse de grossir, il est temps pour Monster Hunter Stories de passer à l’étape supérieure avec son troisième épisode, en devenant un jeu plus sérieux, plus sombre et résolument plus adulte. J’ai pu y jouer dans les locaux de Capcom France et vous ramener mon gameplay en 4K. Voici mes impressions manette en mains.





Il y a 2 choses que Capcom sait faire mieux que quiconque en ce moment, c’est 1/ dépoussiérer ses vieilles gloires via des remakes encore plus pertinents et 2/ transformer des spin-offs « mineurs » en des projets majeurs. Et très clairement, Monster Hunter Stories 3 s’inscrit clairement dans cette stratégie. Huit ans après le tout premier épisode, la sous-série RPG revient avec l’ambition de devenir autre chose qu’un simple Pokémon-like sous Unreal Engine. Et ce n’est pas la démo d’une heure que j’ai pu essayer dans les locaux de Capcom France viendra me contredire. Evidemment, une heure de jeu, c’est trop court pour saisir toute la profondeur de ce Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, mais c’est suffisant pour comprendre ce que Capcom cherche à accomplir, à savoir faire de Monster Hunter Stories une série majeur, qui n’est plus réservé aux jeunes ados, mais un RPG assumé, mature, et visuellement séduisant. Et dès le début du jeu, on constate que ce Monster Hunter Stories 3 affiche de grandes ambitions. Pour commencer il y a la réalisation, les graphismes et la direction artistique. Cet épisode a conservé l’aspect cel-shading des deux premiers épisodes, mais avec cette dimension plus grandiose, on est passé à un rendu plus ambitieux, plus grandiose, avec un côté animé qui m’a rappelé un peu La Guerre de Lodoss par moments, qui est évidemment plus dark fantasy, mais je sais pas, je trouve qu’il y a une vibe, je sais pas ce que vous en pensez… Bien sûr, on peut aussi évoquer Zelda Breath of the Wild au niveau des influences, avec cette palette chromatique pastel, ces contours aquarellés, cette ambiance contemplative, et il y a même une tenue bleutée du personnage principal qui évoque la tunique de Link dans Breath of the Wild.







PETIT MONSTER HUNTER VEUT DEVENIR GRAND





Dans tous les cas, la première zone que nous avons arpentée dévoile de larges étendues, une verticalité plus assumée, et cette volonté de “laisser respirer” le joueur. Les panoramas sont plus ouverts, la distance d’affichage plus importante, et l’on peut désormais marquer des points d’intérêt à l’horizon. Il y a ce sentiment d’open world qui se dresse comme ça devant nous, alors que pas tout, Monster Hunter Stories 3 ne peut pas être considéré comme un jeu à monde ouvert, mais plutôt disposant de plusieurs zones ouvertes. Elles sont toutes séparées par des transitions qui rappellent donc qu’on n’est pas dans un monde ouvert à proprement parler, d’autant qu’en termes d’exploration, on sera également limité, principalement au niveau de l’escalade. Contrairement à un Zelda Breath of the Wild, il ne sera pas possible de grimper librement n’importe quelle surface. Je sens déjà une certaine déception chez vous, mais en vrai, Monster Hunter Stories 3 n’a jamais été promis d’ouverture de la sorte, et ne cherche pas à concurrencer les mastodontes de l’open world mais à proposer un environnement plus vaste qu’auparavant, sans abandonner la structure héritée de la série. La verticalité, en revanche, se montre réellement plus présente et le fait de pouvoir chevaucher un Rathalos pour se déplacer plus vite, à pied ou même en volant, ça offre une nouvelle perspective de jeu. Attention cependant, histoire justement de ne pas tomber dans l’exploration open world depuis les cieux, notre Rathalos ne peut que planer un court instant au départ. Peut-être qu’il en sera capable définitivement à la fin de l’aventure, mais au début, ses capacités sont là pour atteindre des corniches inaccessibles, et explorer de façon plus libre mais encadré les environnements. Capcom semble vouloir encourager l’exploration sans jamais tomber dans le gigantisme, et c’est OK.







PAS DE PUITS AU SHI FU MI !





En ce qui concerne le gameplay, on note aussi une belle évolution et une envie de rendre les choses plus spectaculaires, même si comparé à d’autres RPG, Monster Hunter Stories a toujours été un RPG accessible, presque scolaire dans son approche. Ce troisième épisode reprend le système de chi-fu-mi (pierre, papier, ciseaux) qui constitue la base de son gameplay, mais va apporter de nouvelles features pour complexifier les mécaniques avec subtilité. En gros, la force bat la technique, la technique bat la vitesse, et la vitesse bat la force, mais cette fois-ci Capcom a ajouté une nouveauté majeure : la Jauge d’âme. En fait, chaque coup porté aux points faibles d’un monstre la fait diminuer, jusqu’à affaiblir sa défense et le faire vaciller, ce qui permet d’ouvrir la voie à une mise à mort stratégique. C’est assez subtil comme ajout, mais en vrai, ça donne une autre dynamique des affrontements, qui pouvaient paraître assez linéaires jusqu’à présent. Il faut du coup jongler entre les différents types d’attaque pour dominer les affrontements, et réfléchir un tant soit peu avant d’attaquer un ennemi afin de prendre l’ascendant. Sachant que les monstres ont des patterns bien définis, il est conseillé d’avoir au moins un monstre de chaque type dans votre équipe pour être paré à toutes les éventualités.









Et en plus de ces ajouts stratégiques dans le gameplay, Monster Hunter Stories 3 a aussi trouvé le moyen d’être plus spectaculaire dans sa mise en scène, avec notamment l’introduction de la mécanique d’attaque “Ruée Synchronisée”, qui est une attaque combinée entre le héros et sa créature qu’il a choisi au moment de combattre, sachant qu’on peut aussi changer de créature en plein combat, afin de parer à toutes les situations de la part de l’ennemi. On peut désormais adapter son équipe à la volée, changer de compagnon selon la situation, combiner les effets, utiliser des attaques ciblant des parties spécifiques, tout gagne en rythme et en densité. Non, il y a vraiment une envie de chamboulement dans le gameplay et la mise en scène de Monster Hunter Stories 3 et même pour les gens qui ne sont pas fans de combats au tour par tour, il y a de quoi se laisse séduire avec ces mécaniques plus dynamiques. Reste à voir si cette richesse se maintient sur la durée ou si elle finira diluée par un rythme de progression trop lent. Mais une chose est sûre, sur cette démo, Monster Hunter Stories 3 offrait des combats bien plus intéressants, plus stratégiques et plus intenses que ceux de ses aînés.









CATÉGORIE : MÂTURE





Même au niveau de l’histoire et de la narration, il y a une envie de proposer quelque chose d’un peu plus mâture avec des thèmes plus adultes. Il sera question de tensions géopolitiques, de catastrophes écologiques, de luttes de territoires, d’héritage, de prophéties et d’espèces disparues. Le conflit entre Azuria et Vermeil servira d’ailleurs de toile de fond à une intrigue où deux civilisations s’affrontent indirectement, sous la menace d’un phénomène mystérieux, qui s’appelle l’empiétement cristallin, et qui dévore l’environnement et sème la panique. Si la version finale confirme les promesses de cette première prise en main, Monster Hunter Stories 3 pourrait bien devenir une très belle surprise du début 2026 et permettre enfin à faire sortir la sous-série du statut de spin off sympathique pour l’installer comme une proposition RPG solide, capable de rivaliser avec les productions japonaises du moment. Et bien rendez-vous le 13 mars 2026 pour en avoir le coeur net…



