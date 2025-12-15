JeuxActuJeuxActu.com

Monster Hunter Stories 3 : un nouveau trailer plein de combats sur fond d'habitat et d'écosystème

Monster Hunter Stories 3 : un nouveau trailer plein de combats sur fond d'habitat et d'écosystème
Si les yeux ont été rivés sur les Game Awards 2025 ces derniers jours, Capcom avait prévu le jour d'avant un Monster Hunter Showcase, parti avec un mauvais départ d'ailleurs. Toutefois, l'événement en ligne fut l’occasion pour Capcom de rappeler qu’il n’a pas oublié ses Riders et ses Hunters. Deux annonces majeures ont rythmé l’événement, à savoir la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds, un gros trailer pour Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection dont il est question ici même. Capcom a surtout mis l’accent sur le côté écosystèmes et protection de la faune, étant donné que la vidéo montre le héros et son groupe de Rangers en train de protéger les espèces menacées face à l’Empiétement des cristaux, une invasion destructrice qui perturbe les habitats. Le système de Restauration d’habitat permet d'ailleurs de réintroduire des monstres en voie de disparition dans la nature et de restaurer l’équilibre des régions. Plus on réussit ces restaurations, plus le Rang d’écosystème monte, et plus on a accès à des œufs rares et à des Monsties puissants avec des compétences ou des gènes spéciaux.



Autre nouveauté intéressante : le système à deux éléments. Concrètement, un monstre peut hériter des attributs élémentaires de la zone où il naît. Un monstre de foudre dans une zone de feu pourra ainsi acquérir des compétences de feu et changer d’apparence. Cela ajoute de la profondeur aux équipes et encourage la personnalisation, tout en renforçant le lien entre le joueur et ses Monsties.cLe Showcase a également révélé l’arrivée de l’Arkveld, ce monstre emblématique de Monster Hunter Wilds, qui fera une entrée fracassante dans Monster Hunter Stories 3. Et pour ceux qui veulent prolonger l’aventure, une histoire secondaire, « Rudy », sera disponible à l’automne 2026, en contenu séparé ou inclus dans les éditions Deluxe et Premium Deluxe.


La sortie de  Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection est programmée pour le 13 mars 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 décembre 2025
7:10


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

On a testé Monster Hunter Stories 3 : terminé le Pokémon-like, Capcom transforme sa licence et c'est bien mieux ! Monster Hunter, c’est la licence locomotive de la maison Capcom, je ne vous apprends rien. Elle est d’ailleurs tellement puissante qu’il existe plusieurs sous-séries au sein même de cette franchise. 20/11/2025, 12:14
Monster Hunter Stories 3 : le Monster Hunter façon Pokémon arrive en 2026, premier trailer Premier jeu qui a ouvert les festivités lors du Nintendo Direct du 31 juillet 2025, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection va donc débarquer sur Nintendo Switch 2 en 2026, mais pas que... 31/07/2025, 15:42



Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection

Jeu : RPG
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET voir la vidéo
Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers