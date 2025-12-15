<meta itemprop="name" content="Vidéo Monster Hunter Stories 3 : un nouveau trailer plein de combats sur fond d'habitat et d'écosystème" /> <meta itemprop="description" content="Si les yeux ont été rivés sur les Game Awards 2025 ces derniers jours, Capcom avait prévu le jour d'avant un Monster Hunter Showcase, parti avec un mauvais départ d'ailleurs."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/o/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection/vv/monster-hunter-stories-3-693fd0a3d0159.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/monster-hunter-stories-3-un-nouveau-trailer-plein-de-combats-sur-fond-131457.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37290.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/o/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection/vv/monster-hunter-stories-3-693fd0a3d0159.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Si les yeux ont été rivés sur les Game Awards 2025 ces derniers jours, Capcom avait prévu le jour d'avant un Monster Hunter Showcase, parti avec un mauvais départ d'ailleurs."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M55S" />

Si les yeux ont été rivés sur les Game Awards 2025 ces derniers jours, Capcom avait prévu le jour d'avant un Monster Hunter Showcase, parti avec un mauvais départ d'ailleurs. Toutefois, l'événement en ligne fut l’occasion pour Capcom de rappeler qu’il n’a pas oublié ses Riders et ses Hunters. Deux annonces majeures ont rythmé l’événement, à savoir la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds, un gros trailer pour Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection dont il est question ici même. Capcom a surtout mis l’accent sur le côté écosystèmes et protection de la faune, étant donné que la vidéo montre le héros et son groupe de Rangers en train de protéger les espèces menacées face à l’Empiétement des cristaux, une invasion destructrice qui perturbe les habitats. Le système de Restauration d’habitat permet d'ailleurs de réintroduire des monstres en voie de disparition dans la nature et de restaurer l’équilibre des régions. Plus on réussit ces restaurations, plus le Rang d’écosystème monte, et plus on a accès à des œufs rares et à des Monsties puissants avec des compétences ou des gènes spéciaux.

Autre nouveauté intéressante : le système à deux éléments. Concrètement, un monstre peut hériter des attributs élémentaires de la zone où il naît. Un monstre de foudre dans une zone de feu pourra ainsi acquérir des compétences de feu et changer d’apparence. Cela ajoute de la profondeur aux équipes et encourage la personnalisation, tout en renforçant le lien entre le joueur et ses Monsties.cLe Showcase a également révélé l’arrivée de l’Arkveld, ce monstre emblématique de Monster Hunter Wilds, qui fera une entrée fracassante dans Monster Hunter Stories 3. Et pour ceux qui veulent prolonger l’aventure, une histoire secondaire, « Rudy », sera disponible à l’automne 2026, en contenu séparé ou inclus dans les éditions Deluxe et Premium Deluxe.



La sortie de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection est programmée pour le 13 mars 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC.



