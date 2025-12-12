Team Ninja n’a visiblement pas l’intention de laisser retomber la hype autour de son Nioh 3. Quelques semaines après les previews hnds-on de 4-5h, et à l’occasion des Game Awards 2025, Koei Tecmo a confirmé qu’une nouvelle démo de Nioh 3 sera disponible le 29 janvier 2026, aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC via Steam. Une dernière occasion de se faire mal aux doigts avant la sortie officielle du jeu, fixée au 6 février 2026. Cette démo permettra de se replonger dans l’action exigeante de la série, en solo ou en coopération en ligne jusqu’à trois joueurs. Une précision importante tout de même : pas de crossplay entre les plateformes concernant le mode multijoueur en coop, ce qui risque de faire jaser certains joueurs, et ça peut se comprendre. Bonne nouvelle en revanche pour ceux qui aiment optimiser leur temps (et leur souffrance), les données de sauvegarde pourront être transférées vers la version finale du jeu.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Nioh 3 : une démo jouable arrive début 2026, un nouveau trailer bien énervé !" /> <meta itemprop="description" content="Quelques semaines après les previews hnds-on de 4-5h, et à l’occasion des Game Awards 2025, Koei Tecmo a confirmé qu’une nouvelle démo de Nioh 3 sera disponible le 29 janvier 2026."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/n/i/nioh-3/vv/nioh-3-693fcb622f67c.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/nioh-3-une-demo-jouable-arrive-debut-2026-un-nouveau-trailer-bien-ener-131455.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37288.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/n/i/nioh-3/vv/nioh-3-693fcb622f67c.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Quelques semaines après les previews hnds-on de 4-5h, et à l’occasion des Game Awards 2025, Koei Tecmo a confirmé qu’une nouvelle démo de Nioh 3 sera disponible le 29 janvier 2026."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M04S" />







Dans la lignée de ce qui fait l’ADN de Nioh, Nioh 3 promet toujours de faire transpirer les amateurs d’action-RPG nerveux, avec ce mélange bien particulier de samouraïs, de yokai et de systèmes de combat ultra exigeants. Cette nouvelle démo servira surtout à préparer le terrain avant de « transcender les limites du temps pour sauver le Japon », selon les mots très sobres de l’éditeur. Koei Tecmo en a également profité pour dévoiler de nouveaux bonus de précommande, clairement pensés pour flatter la fibre nostalgique des fans. Les joueurs qui opteront pour l’achat anticipé recevront deux armures inspirées des précédents héros de la saga : l’Armure de l’Effronté portée par William dans Nioh, et l’Armure du Loup solitaire portée par Hide dans Nioh 2. Des équipements cosmétiques qui viendront s’ajouter au bonus « Armure glaciale », à récupérer directement en jeu.

Enfin, clin d’œil culturel plutôt inattendu : Nioh 3, et la franchise dans son ensemble, seront mis à l’honneur lors d’une exposition temporaire consacrée aux samouraïs au British Museum de Londres à partir de février 2026. Si jamais vous passez par la capitale britannique et que les Souls-like vous habitent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, rendez-vous donc le 29 janvier pour tester tout ça manette en main, avant le grand bain le 6 février 2026.



