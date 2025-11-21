JeuxActuJeuxActu.com

Nioh 3 : le jeu nous fera voyager aussi à l'ère Bakumatsu, en plus de l'Edo et du Sengoku

Il n'y aura pas que les époques historiques Edo, Sengoku et Heian que l'on pourra parcourir dans Nioh 3, mais aussi la période Bakumatsu. KOEI TECMO Europe et le studio Team NINJA viennent en effet de révéler que ce chapitre historique du début des années 1800 sera aussi parcouru par les joueurs. On rappelle que cette époque marque la fin de l’ère des samouraïs, et que les principaux acteurs de cette période de turbulence se divisaient principalement en deux camps : d’un côté, les Ishin Shishi, nationalistes patriotes favorables au rétablissement du pouvoir impérial, et de l’autre, les forces loyales au shogunat. Si ces deux factions dominaient le paysage politique, de nombreuses autres groupes tentèrent de profiter du chaos ambiant pour étendre leur influence et s’emparer du pouvoir.

Dans Nioh 3, le Bakumatsu est représenté par une zone où les paysages et les monuments emblématiques, comme les temples Kiyomizu et Honnō-ji, sont plongés dans l’influence du Purgatoire. L’aventure introduira aussi de nouveaux yōkai dangereux, mais également un adversaire inédit dans la série : le Shinsengumi, escouade militaire équipée d’armes modernes, dont des fusils et mitrailleuses Gatling, capable d’attaquer à distance et sur plusieurs axes. Au fil de leur périple, les joueurs rencontreront également des personnages historiques emblématiques de l’époque tels que Takasugi Shinsaku, Okita Soji et de Tokugawa Yoshinobu, dernier shogun du shogunat d’Edo. 

 

La sortie de Nioh 3 est attendue pour le 6 février 2026 sur PC et PS5 et sachez que nous avons pu y jouer presque 5 heures il y a quelques semaines.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 21 novembre 2025
18:57


Jeu : Action/RPG
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Team Ninja
6 Fév 2026
6 Fév 2026

