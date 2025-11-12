Steam Frame : Valve relance la VR et défie Meta sur son propre terrain

Six ans après le Valve Index, on pensait la firme de Gabe Newell retirée du front de la réalité virtuelle. Raté. En 2026, Valve reviendra casque sur la tête avec le Steam Frame, un nouveau modèle sans fil, autonome, et surtout pensé pour remettre Steam au centre du jeu. Après la Steam Machine et le Steam Controller, voici le troisième pilier d’une stratégie hardware qui veut chambouler le marché du jeu vidéo. Mais souvenez-vous du Valve Index : un monstre de précision certes, mais câblé jusqu’à la moelle, et surtout vendu à plus de 1 000€. Un excellent casque, mais réservé à une niche fortunée et surtout très patiente. Le Steam Frame vise plus large et promet surtout une expérience sans fil et sans PC obligatoire, un peu comme le Meta Quest quoi.









Le casque tournera sous SteamOS, s’appuiera sur une puce Snapdragon 8 Gen 3 et embarque 16Go de RAM LPDDR5X. Deux versions sont prévues : 256Go ou 1To de stockage, extensible via microSD. L’affichage repose sur deux écrans LCD 2 160 x 2 160 pixels par œil, à un taux de rafraîchissement oscillant entre 72 et 144Hz. Poids plume de 435 grammes (sangle et batterie incluses), optiques pancake et audio intégré. Bref, le Steam Frame coche les cases modernes de la VR de 2025. Mais Valve va tenter d'innover en plaçant deux radios distinctes dans son Steam Frame : une en 6 GHz dédiée exclusivement au flux de streaming (image et son), et une seconde en 5 GHz pour le Wi-Fi classique (téléchargements, mises à jour, etc.). L'idée étant de ne plus avoir de coupures quand votre coloc regarde Netflix, et ce grâce à un dongle propriétaire qui crée un canal ultra-stable. Et pour maximiser la fluidité, Valve a mis au point son propre système de “foveated streaming”, du coup, le casque suivra vos yeux à plus de 80Hz et concentrera la bande passante uniquement là où vous regardez. Le reste de l’image, périphérique, est compressé en douce. L’œil ne voit rien, la carte Wi-Fi respire, et la latence disparaît comme par magie. D’après les premiers retours, la qualité rivaliserait avec une connexion filaire DisplayPort. On attend de voir ça de nos propres yeux, parce qu'on les connaît les early adopters enthousiasmés.











