Steam Deck : Valve dévoile sa console portable, une machine inesthétique, chère mais puissante !

Ce qui était encore de simples rumeurs il y a quelques mois est désormais officiel : Valve Software a en effet confirmé l'arrivée de sa première console portable, qui répond au doux nom de Steam Deck. Ne nous voilons pas la face, il s'agit ni plus ni moins que d'un PC portatif, qui sera capable de faire tourner les jeux les plus gourmands sans sourciller. C'est du moins ce que prétend Valve qui explique qu'on retrouvera une version modifiée du SteamOS de Valve, avec une interface qui pointe vers notre bibliothèque Steam. Valve Software va plus loin en garantissant que tous les jeux Steam tourneront sans aucun effort sur cette machine nomade grâce à un émulateur "qui n'exige aucun travail de la part des développeurs". Il faut dire que côté technologie, le fabricant américain a décidé d'envoyer la sauce avec un processeur Zen 2 de chez AMD, une carte graphique, toujours chez AMD, en RDNA 2, 16Go de RAM et un écran IPS de 7 pouces avec une résolution de 1280x800 pixels. Niveau autonomie, on parle d'une batterie de 40 Whr, capable de tourner entre 2h et 8h selon l'usage et le jeu.Côté look, si la manette a ses croix directionnelles et ses boutons de part et d'autre de la console, difficile d'y trouver des ressemblances physiques avec la Nintendo Switch. Le design est moins harmonieux, le choix du noir basique ne permet d'ailleurs pas de mettre en avant le look de la machine, tandis que l'emplacement de la croix directionnelle et des boutons semble placé trop haut. Un choix volontaire de la part de Valve qui avait besoin de place pour intégrer un pavé tactile (avec retours haptiques) pour des contrôles à la souris, et même des touches additionnelles ajoutées au dos de l'appareil (L4, L5, R4, R5). Le Steam Deck dispose également de fonctionnalités gyroscopiques, tandis que les sticks sont quant àe eux capacitifs, ce qui veut dire qu'ils sont capables de détecter si le pouce est posé dessus ou non. Si Valve s'est éloigné de la Nintendo Switch dans son rendu physique, le fabricant a tout bonnement repris l'idée d'un deck sur lequel on peut brancher la console portable et ainsi profiter d'un confort visuel sur son téléviseur. A noter en revanche que cette station d'accueil sera vendue séparément du Steam Deck.

L'appareil sera compatible bluetooth et Wi-Fi, disposera de haut-parleurs steréo, d'un port casque, sans oublier deux micros intégrés pour discuter avec ses contacts. A l'image des nouvelles consoles de salon, le Steam Deck sera capable de mettre en veille un jeu pour le reprendre instantanément par la suite. Enfin, pour terminer, sachez que la machine sera proposée en 3 modèles différents, qui varient de prix selon les capacités de stockage : 64 Go eMMC (419€), 256 Go SSD (54€) et 512 Go SSD (679€). Un port pour les cartes MicroSD n'a pas été oublié, ce qui permettra d'augmenter la capacité de stockage et ne pas resté bêtement bloqué. Valve a d'ores et déjà annoncé que les premiers exemplaires du Steam Deck seront expédiés en décembre 2021, sachant que les réservations ouvriront le 16 juillet à 19h. Vous savez tout !