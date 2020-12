Steam : voici la liste des 100 jeux les plus vendus en 2020 sur PC

2020 s'achève dans quelques jours et du côté de chez Steam, on a décidé de publier la liste des 100 jeux qui ont rapporté le plus d'argent en 2020. Une tradition à laquelle se plie la plateforme chaque année, sachant qu'il existe plusieurs catégories, allant de Bronze à Platine, sans oublier des rubriques inédites telles que "Nouveautés", "VR", "Early Access" ou "Jeux à manette". Bien sûr, on retrouve énormément de AAA tels que GTA 5, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou bien encore Destiny 2, mais il y a à côté des titres indé qui se démarquent du lot, comme Among Us, Fall Guys ou Terraria. Allez, trêve de mondanité, place au listing suivant les catégories sus-cités :



LES PLUS VENDUS

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Doom Eternal

DOTA 2

Fall Guys

Grand Theft Auto V

Monster Hunter: World

PlayerUnknown's Battlegrounds

Red Dead Redemption 2

Tom Clancy's Rainbow Six Siege







LES NOUVEAUTÉS :

Baldur's Gate 3

Borderlands 3

Command & Conquer Remastered Collection

Crusader Kings III

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Doom Eternal

Dragon Ball Z: Kakarot

Fall Guys: Ultimate Knockout

FIFA 21

Football Manager 2021

Grounded

Half-Life: Alyx

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Mafia: Definitive Edition

Marvel's Avengers

Microsoft Flight Simulator

Mount & Blade II: Bannerlord

Persona 4 Golden

Resident Evil 3

Sea of Thieves

Star Wars: Squadrons

Temtem

The Outer Worlds

Wolcen: Lords of Mayh







LE PLUS GRAND NOMBRE DE JOUEURS

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DOTA 2

Grand Theft Auto V

Life Is Strange 2

Monster Hunter: World

Mount & Blade II: Bannerlord

PlayerUnknown's Battlegrounds

Terraria







EARLY ACCESS

Deep Rock Galactic

DJMAX RESPECT V

Factorio

Golf With Your Friends

Hades

Noita

Risk of Rain 2

Skater XL

Torchlight 3

Wolcen: Lords of Mayhem



VR / RÉALITÉ VIRTUELLE

Arizona Sunshine

Beat Saber

Blade & Sorcery

Boneworks

Half-Life: Alyx

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Pavlov VR

Pistol Whip

Superhot VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

The Walking Dead: Saints and Sinners

VR Kanojo







JEUX À MANETTE

Cyberpunk 2077

Dark Souls 3

Destiny 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Fall Guys

FIFA 21

Grand Theft Auto V

Hades

Monster Hunter: World

NBA 2K20

Persona 4 Golden

The Witcher 3 : Wild Hunt