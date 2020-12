Charts Steam : Cyberpunk 2077 continue de se vendre malgré le bad buzz, voici le Top 10

Comme tous les lundis, la plateforme Steam a divulgué le classement des meilleures ventes réalisées les 7 derniers jours, soit du 14 au 20 décembre 2020. Des chiffres qui interviennent une semaine à peine après le début de la polémique qui entoure Cyberpunk 2077, mais qui ne semble pas le toucher commercialement parlant. L'Action-RPG de CD Projekt Red garde en effet sa place de leader et se maintient face au Valve Index, le casque de réalité virtuelle. Juste derrière, on retrouve Counter-Strike: Global Offensive, un habitué de ce Top 10 malgré les âges et une valeur sûre au même titre que GTA V qu'on retrouve en dixième position. Among Us et Fall Guys, les représentants du jeu multi party game par excellence de 2020, ne déçoivent pas non plus puisqu'ils se positionnent respectivement à 6ème et 7ème place, mais se font coiffer au poteau par le Deatj Stranding de Hideo Kojima tout de même. Quant à Hades, qui fut lui aussi une belle révélation de cette année, il n'est qu'à la 8ème place du classement. Ce qui est pas mal quand même.

CHARTS STEAM semaine 51 (du 14 au 20 décembre 2020) 1/ Cyberpunk 2077 2/ Valve Index VR Kit 3/ Counter-Strike: Global Offensive 4/ Phasmophobia 5/ Death Stranding 6/ Among Us 7/ Fall Guys 8/ Hadès 9/ Football Manager 2021 10/ Grand Theft Auto V