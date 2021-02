Steam Controller : Valve condamné à payer 4 millions de dollars pour violation de brevet

Abandonné par Valve Software (son fabricant) fin 2019, alors qu'on recense pas moins de 1.5 million d'exemplaires vendus, le Steam Controller est à nouveau au coeur de l'actualité, mais pour des raisons judiciaires. La société fondée par Gabe Newell est en effet accusée d'une violation de brevet par Ironburg Inventions, qui détient notamment la fameuse marque de manette SCUF. Une affaire qui remonte à plusieurs années mais qui semble prendre un nouveau tournant suite à l'arrivée de la justice américaine. Pourtant, Valve avait déjà reçu un premier avertissement en 2014 pour ne pas avoir respecté les conditions du brevet 8641525 déposé par Ironburg Inventions en 2011. Il a été reproché à Valve d'avoir plagié le concept des gâchettes arrière pour son Steam Controller, chose que Valve a toujours rejeté.



Mais cette fois-ci, l’United States District Court for the Western District of Washington s'en est mêlé et vient même de condamner la firme à verser 4 millions de dollars de dommages et intérêts. Il est reproché à Valve un dédain intentionnel quant à la violation du brevet, tandis que les avocats de Valve évoquent des différences dans le choix des composants pour le Steam Controller, précisant que les sensations en main entre les deux manettes n'ont rien à voir. Mais le montant pourrait être encore plus élevé, puisque Valve a volontairement ignoré les avertissements d'Ironburg Inventions à plusieurs reprises et a continué à commercialisé sa manette entre 2015 et 2019. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi Valve a cessé la vente de sa manette.