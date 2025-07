Non, Phil Spencer ne quittera pas Xbox de si tôt, Microsoft réagit après les polémiques sur les 9000 licenciements

Alors que les rumeurs de départ anticipé enflaient sur les réseaux sociaux (lancées par le leaker GhostOfHope), Microsoft a tenu à réagir. Non, Phil Spencer ne compte pas raccrocher la manette de sitôt. “Phil is not retiring anytime soon”, a déclaré sèchement Kari Perez, responsable communication Xbox, au micro de The Verge. L’affaire est close ? Pas vraiment. Parce que si Spencer reste, c’est surtout pour piloter l’un des pires épisodes de l’histoire Xbox. Et c’est peut-être bien là le problème...





Phil reste, mais à quel prix ?

Depuis 2014, Phil Spencer incarne le renouveau de la marque Xbox : lancement de la Series X|S, mise en orbite du Game Pass, rachat de mastodontes comme ZeniMax et Activision Blizzard, ouverture aux plateformes concurrentes (PlayStation, Switch)… Sur le papier, son CV est en or massif. Mais aujourd’hui, derrière le storytelling corporate, c’est un champ de ruines. Xbox traverse une crise industrielle d’une rare violence : plus de 9 000 licenciements, studios fermés (The Initiative), jeux annulés (Perfect Dark, Everwild, Blackbird), moral interne au plus bas. Et dans ce contexte, maintenir Spencer à la barre, ce n’est pas un signe de stabilité, c’est le symbole d’un système qui refuse de se remettre en question.







La déclaration officielle de Microsoft est minimaliste. Elle ne dément pas le fond de la rumeur (un départ après la prochaine Xbox), elle se contente de dire que ce n’est "pas pour tout de suite". Un non-départ, donc, mais sans perspective. Et surtout sans explication sur l’état actuel de la maison Xbox. Phil Spencer ne démissionne pas, mais il incarne aujourd’hui un Xbox en déliquescence. Un système où la croissance est devenue cannibale, où l’on sacrifie studios et salariés pour des logiques d’intégration, de rendement, de "priorisation des opportunités". Un Xbox sans boussole, où même les projets phares finissent à la benne sans prévenir. Doit-on se réjouir que Spencer reste ? Pas sûr. Parce que s’il n’est pas responsable de toutes les décisions (la main de Satya Nadella et des actionnaires plane partout), il reste l’architecte du modèle Xbox moderne. Un modèle qui semble d'ailleurs atteindre ses limites. Et quand l’un des plus gros MMORPG internes (nom de code Blackbird) est annulé sans même avoir été annoncé, quand Turn 10 (Forza) licencie 70 personnes malgré un jeu fraîchement sorti, quand les talents fuient ou sont licenciés, que reste-t-il à piloter ? Un Game Pass bien garni, certes. Mais à quel prix humain ?



Phil Spencer reste en poste, c’est donc confirmé. Mais parfois, rester, c’est aussi refuser de partir pour ne pas regarder l’échec en face. Le navire Xbox tangue, les cales prennent l’eau, et le capitaine sourit encore à la caméra. Peut-être que le prochain Xbox Showcase fera illusion. Peut-être qu’on aura un nouveau Halo, un autre Call of Duty sur PS5. Mais la vérité est là : la maison Xbox est en feu. Et pour l’instant, tout ce qu’on nous dit, c’est que le pompier en chef n’a pas prévu d'éteindre le feu qui est en cours... Ouch.