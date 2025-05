Xbox : consoles, manettes, accessoires, tout augmente, voici les nouveaux prix

C’est désormais officiel : les prix des consoles Xbox vont connaître une nouvelle hausse dans plusieurs régions du globe, y compris en Europe. Microsoft, pourtant longtemps perçu comme le "bon élève" du secteur en matière de stabilité tarifaire, opère ici un virage stratégique assumé. Dans un contexte d’inflation généralisée et de repositionnement industriel, cette décision soulève autant d'interrogations qu'elle confirme certaines tendances déjà amorcées.



Les nouveaux tarifs touchent principalement la Xbox Series X, dont le prix conseillé grimpe désormais à 549,99€ dans de nombreux pays européens, soit une augmentation moyenne de 50€. Aux Etats-Unis en revanche, c'est 100$ dans la tronche, puisque la console passe de 449,99$ à 549,99$, on peut donc s'estimer heureux. La Xbox Series S, modèle d’entrée de gamme, est aussi concernée puisqu'elle passe de 299,99€ à 349,99€. Microsoft justifie cette hausse par « les pressions économiques mondiales » et « l’évolution des coûts de fabrication et de distribution ». Un discours désormais bien rodé dans l’industrie, déjà employé par Sony l’année dernière pour justifier la hausse du prix de la PS5.







Derrière cette décision, il y a une réalité : Microsoft ne cherche plus nécessairement à "perdre de l’argent pour gagner du terrain". La logique de l'écosystème prime. Avec un Game Pass toujours central dans sa stratégie, la firme de Redmond semble désormais davantage miser sur la valeur perçue de son offre que sur une guerre des prix. En clair : vendre moins de consoles, mais à meilleure marge, tout en fidélisant les joueurs via des services à abonnement. Le message est limpide : Xbox n’est plus dans une course effrénée pour conquérir le salon de tout un chacun, mais dans une démarche de rentabilité progressive, quitte à bousculer ses anciennes habitudes. Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre résignation et agacement. Si certains comprennent les arguments économiques avancés, beaucoup regrettent une perte d’accessibilité, notamment dans un contexte où le pouvoir d’achat est sous tension. À long terme, Microsoft pourrait s’exposer à un risque : celui de faire fuir les nouveaux entrants au profit d’un marché encore plus fragmenté.

En augmentant le prix de sa console phare, Microsoft envoie un signal clair : l’heure n’est plus aux cadeaux. Dans une industrie où les services prennent le pas sur le matériel, le constructeur parie sur la fidélité de ses abonnés plus que sur le volume brut de ses ventes. Reste à savoir si cette stratégie paiera, ou si elle marquera une rupture durable dans l'équilibre du jeu vidéo de salon.



Xbox : tous les nouveaux prix