Bientôt la fin des consoles Xbox ? Des rumeurs annoncent l'arrivée des exclu sur PS5 et Switch

Microsoft aurait-il l'objectif d'abandonner le hardware et donc ses consoles Xbox ? C'est la question que tout le monde se pose depuis que plusieurs sources ont annoncé l'arrivée de toutes les exclusivités Xbox sur les consoles concurrentes, à savoir la PS5 et la Nintendo Switch. Les médias The Verge, XboxEra et le journaliste Tom Warren (toujours très bien renseigné) affirment en effet que Microsoft est sur le point de changer radicalement de stratégie. Le premier jeu à arriver chez Sony et Nintendo serait un certain Hi-Fi Rush et que l'annonce serait d'ailleurs assez imminente. D'autres titres comme Starfield, Indiana Jones et le Cercle des Anciens seraient également programmés pour débarquer sur PS5 quelques mois seulement après leur sortie sur Xbox. Pour Starfield, le jeu serait prévu sur la console de Sony à l'arrivée de l'extension "Shattered Space" prévue cette année, en 2024. Le jeu Sea of Thieves ferait aussi partie des jeux qui pourraient également changer de crèmerie au cours de cette année.

Des révélations qui ont secoué le monde du jeu vidéo et fait réagir des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Evidemment, la question que tout un chacun se pose désormais : quel intérêt pour Microsoft de continuer à commercialiser des consoles Xbox ? Si cette information venait à être révélée, Microsoft ne serait-il pas sur le point de condamner ses machines ? On sait évidemment que le Game Pass est devenu le cheval de bataille du géant américain, que son business model est encore trop coûteux et que Microsoft chereche des moyens pour le rentabiliser. Le rendre disponible sur n'importe quel support (PS5, Nintendo Switch, télés connectées) pourrait bien permettre Microsoft à rendre pérenne son service en ligne. Bien sûr, on va attendre une prise de parole officielle, mais compte-tenu le nombre d'insiders qui semblent désormais en parler librement depuis hier soir, il est effectivement en train de se passer quelque chose...