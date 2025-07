La PS5 30ème Anniversaire de retour en vente, mais en quantité limitée

30 ans. L’âge de raison pour certains, l’âge de collection pour d’autres. Pour Sony, c’est surtout l’occasion de ressortir les gris emblématiques de la PS1 et de les plaquer sur sa PS5 actuelle, une fois encore. Une nouvelle chance pour mettre la main sur ces habillages collectors partis en 5 minutes chrono l'année dernière. Sony remet donc une pièce dans la machine, avec un réassort limité annoncé pour le 29 septembre 2025. Mais attention, pas de reboot complet de la collection, puisque dans un message posté sur X le 14 juillet, Sony liste précisément ce qui sera de nouveau disponible :





- La PS5 Digital Edition 30th Anniversary

- La manette DualSense grise collector

- Le PlayStation Portal 30th Anniversary





Pas de PS5 Pro collector ni de DualSense Edge édition spéciale : elles restent des trophées pour les collectionneurs hardcore et les scalpers ayant flairé le bon filon… D'ailleurs, Sony a retenu quelques leçons. Pour éviter une seconde vague de frustrations (et de scalping), les abonnés PlayStation Plus auront un accès anticipé à la précommande, dès le 21 juillet à 10h. Les autres devront patienter jusqu’au 23 juillet, même heure.Mais attention, tout se jouera sur la boutique officielle (direct.playstation.com) et pour l’instant, aucun relais chez Micromania ou Amazon. Si l’intention est louable, on pourra quand même reprocher à Sony de ne pas aller au bout de sa logique “fan service”. Pas de nouvelles coques grises pour customiser les PS5 standards. Pas de bundle cross-accessoires. Même pas un pin’s collector ou un steelbook symbolique. Pour compenser, un thème anniversaire gratuit sera proposé à tous les utilisateurs. Un petit clin d’œil sympathique, mais un peu maigre au regard de l’événement.