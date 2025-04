PS5 : Une mise à jour au doux parfum de nostalgie et un boost audio aux petits oignons

Sony n’a pas fini de cajoler les possesseurs de PlayStation 5 avec notamment une nouvelle mise à jour du firmware déployée ce jour, et apportant deux grosses nouveautés : du son taillé sur mesure et un retour flamboyant des menus 30 ans de la marque PlayStation. On commence cependant avec le "réglage audio avancé", une fonction qui va booster l'immersion sonore, surtout si vous êtes du genre à jouer avec un casque vissé sur le crâne. L’idée ? Vous proposer une série de préréglages sonores pour mieux faire ressortir ce que vous voulez entendre. Que vous soyez amateur de gros graves bien gras, de dialogues clairs comme de l’eau de roche, ou que vous ayez juste envie d’entendre vos potes rager dans le chat vocal, il y en a pour toutes les sensibilités auditives.





Quatre profils sont dispo :

Graves boostés : idéal pour sentir vibrer chaque explosion ou moteur rugissant.

Voix amplifiées : parce que comprendre ce que dit le PNJ pour avancer dans la quête, c’est parfois utile.

Sons aigus renforcés : parfait pour entendre les pas feutrés d’un ennemi fourbe dans un couloir sombre.

Sons faibles magnifiés : pour les puristes qui ne veulent rien rater, même pas le bruissement d’une feuille.

Et bien sûr, tout est paramétrable, y compris la balance gauche/droite, histoire de satisfaire les audiophiles les plus pointilleux. Attention cependant : ça ne fonctionne qu’avec un casque branché en USB ou en jack. Oubliez vos enceintes HDMI, elles ne sont pas invitées à la fête.









Le retour des icônes du passé

Mais ce n’est pas tout. Sony continue de jouer la carte de la nostalgie, puisque comme prévu, les thèmes old-school déployés lors des 30 ans de PlayStation signent leur grand retour sur l’interface PS5. PlayStation 1, PS2, PS3 ou PS4 : vous pourrez désormais rhabiller votre écran d’accueil avec le look de votre génération préférée. Bref, entre un sound design aux petits soins et une interface aux airs de madeleine de Proust, cette mise à jour sent bon l’amour du jeu vidéo.