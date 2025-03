Une manette DualSense PS5 photovoltaïque est en réflexion chez Sony, premier visuel

A l'heure des grandes réflexions écologiques, Sony Interactive Entertainment pourrait être un très bon candidat, puisque le constructeur japonais serait en train de plancher sur une manette DualSense à énergie solaire. C'est du moins ce que nous révèle un nouveau brevet PlayStation, qui permettrait à la manette de se recharger en l'exposant à la lumière. Repéré par Tech4Gamers, ce brevte de Sony Interactive Entertainment est intitulé « Operation Device » et dévoile que cette manette PlayStation est dotée de « plusieurs éléments photovoltaïques » sur son boîtier et d'une zone de stockage qui « accumule l'énergie générée par ces éléments photovoltaïques », ce qui permet de recharger la manette à l'énergie solaire. Sur le croquis, on voit bien que ces éléments photovoltaïques sont identifiables sur la moitié supérieure du boîtier, autour des joysticks analogiques et des différents boutons.









Bien sûr, comme de nombreux brevets, cette manette PS5 à énergie solaire peut parfaitement ne jamais voir le jour, mais Sony Interactive Entertainment a également évoqué l'envie de se débarrasser des batterie rechargeable pour être plus eco-friendly. Reste à savoir si le fabricant japonais ira jusqu'au bout de ses idées, ou s'il s'agit une fois de plus que d'une tentative vaine. On se rappelle que l'année dernière, on avait vu passer un concept de manette utilisant de l'encre conductrice.