PlayStation Plus : Sand Land, Soul Hackers 2 et Battlefield V pour les jeux de Mai 2025

Sony Interactive Entertainment vient de lever le voile sur les nouveaux titres qui rejoindront le Catalogue PlayStation Plus Extra et Premium à partir du mardi 20 mai. En tête de gondole, Sand Land s’impose naturellement comme le jeu le plus mainstream. Adapté du manga culte d’Akira Toriyama, le jeu – sorti en avril 2024 – propose un monde ouvert dans un désert post-apocalyptique, où la direction artistique et l’héritage Dragon Ball font mouche. Sorti un peu dans l'indifférence globale, le titre va tenter de se refaire un popularité grâce à son ambiance unique et à son gameplay accessible.





Autre jeu notable, Soul Hackers 2, qui vient apporter une touche de JRPG dans un registre beaucoup plus sombre. Spin-off de Shin Megami Tensei, le titre d’Atlus est déjà connu pour sa richesse thématique, son système de combat bien huilé, et son écriture souvent plus mature que la moyenne. Dans un tout autre registre, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition vient répondre à la demande de sensations fortes. S’il ne conviendra pas à tous les publics, ce jeu d’horreur à jumpscares très marqué continue d’attirer une fanbase fidèle.





PlayStation Plus Extra et Premium :

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition | PS4, PS5

Battlefield V | PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

| PS4, PS5 Humankind | PS4, PS5

| PS4, PS5 Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :

Battle Engine Aquila | PS4, PS

Rendez-vous le 20 mai pour découvrir ces jeux directement sur le PS Plus Extra et Premium.