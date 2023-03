PlayStation Plus : les jeux "gratuits" de Mars 2023 révélés, il y a du très très lourd ce mois-ci !

Tous les mois, les abonnés au PlayStation Plus sont accrochés à cette information cruciale : "quels seront les jeux offerts dans le cadre de l'abonnement ? Pour Mars 2023, Sony Interactive Entertainment risque d'en régaler plus d'un, avec notamment un Battlefield 2042 qui arrive à la fois sur PS5 et PS4. Un combo qui ne laissera personne sur le carreau, d'autant que le jeu s'est bonifié depuis son lancement décevant et que la Saison 4 va donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère. Pour les amateurs de jeux d'action ambiance japonaise, il y a autrement Code Vein, disponible uniquement sur PS4 et pour le jeune public, ils peuvent s'amuser avec Minecraft Dungeons, lui aussi accessible uniquement dans sa mouture PS4. Chacun de ces titres sera accessible à tous les membres PlayStation Plus du mardi 7 mars au lundi 3 avril.

Du coup, Sony Interactive Entertainment en profitent pour rappeler que les membres PlayStation Plus ont jusqu'au lundi 6 mars pour ajouter les jeux de mois de février à leur bibliothèque de jeux, à savoir Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2 : Au-delà de la lumière et Mafia: Definitive Edition.