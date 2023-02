PS5 : Sony va retirer une fonctionnalité de la console, fini les jeux gratuits de cette gamme

Fonctionnalité apparue avec le lancement de la PS5 il y a un peu plus de deux ans, le PlayStation Plus Collection va être arrêté dans les prochains mois. Sony Interactive Entertainment a en effet annoncé le retrait de cette fonctionnalité qui permettait de récupérer une gamme de jeux gratuits dès lors qu'on était abonné au PlayStation Plus. Des titres tels que God of War, Bloodborne, Days Gone, The Last Guardian, Detroit Become Human ou Uncharted 4 étaient offerts aux joueurs comme cadeau de bienvenu. Mais le temps de la gentillesse et de la générosité, c'est terminé, puisqu'à compter du 9 mai 2023, le PlayStation Plus Collection sera définitivement arrêté. Il vous reste donc trois mois pour récupérer l'ensemble des jeux qui sont disponibles et les sauvegarder bien au chaud sur votre disque dur.De quoi faire réagir en masse les joueurs qui soulignent bien le changement de philosophie de Sony depuis quelques années. Alors que le constructeur japonais était connu pour avoir accompagné et soutenu les joueurs durant toute l'ère PS4, lui permettant de devenir le premier constructeur du jeu vidéo, depuis l'avènement de la PlayStation 5, et de la prise de pouvoir de la branche américaine, on est davantage For the Payers que For the Players signalent de nombreux internautes.

VOICI LISTE DES JEUX PLAYSTATION S PLUS COLLECTION

- Batman Arkham Knight

- Battlefield 1

- Bloodborne

- Call of Duty Black Ops III : Zombies Chronicles Edition

- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

- Days Gone

- Detroit Become Human

- Fallout 4

- Final Fantasy XV Royal Edition

- God of War

- Infamous Second Son

- Mortal Kombat X

- Monster Hunter: World

- Ratchet and Clank

- Resident Evil 7

- The Last Guardian

- The Last of Us Remastered

- Uncharted 4 : A Thief’s End

- Until Dawn