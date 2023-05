PS5 Portable : Sony dévoile sa nouvelle console, mais à quoi sert-elle exactement ?

En rumeur depuis un moment, la console portable de Sony PlayStation a été officialisé durant le PlayStation Showcase du 24 mai 2023. Baptisé "Project Q" en interne chez le constructeur japonais, il s'agit d'un appareil qui va permettre de streamer n'importe quel jeu depuis sa PS5 en utilisant la technologie du remote play via le Wi-Fi de la console. Il ne s'agit donc pas d'une console à proprement parler, comme peuvent l'être la Nintendo Switch, le Steam Deck ou la Asus ROG Ally, mais plutôt un accessoire complémentaire qui permettra de continuer ses jeux sans monopoliser le téléviseur familial. Cela signifie qu'il faudra obligatoirement une PS5 qui doit être allumée et une très bonne connexion Internet pour en profiter. Chose que l'on peut faire déjà avec un téléphone portable et un smartphone.







Voici d'ailleurs les mots de Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment lors du PlayStation Showcase :

Nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi. Connu en interne sous le nom de ‘Project Q’, il est équipé d’un écran HD de 8 pouces et de toutes les commandes et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Côté technologie embarquée, la PS5 Portable Project Q sera dotée d’un écran LCD capable d’afficher les jeux en 1080p en et 60fps. L'appareil pourra jouir des fonctionnalités de la DualSense avec ses gâchettes adaptatives et les retours haptiques, puisque l'appareil reprend le design des manettes sur chaque côté. Il est vrai d'ailleurs qu'en terme de design, Sony ne s'est pas foulé, en plaçant un écran entre les deux parties de la manette PS5. Niveau créativité, on a vu mieux chez le constructeur japonais... La date de sortie de cette PS5 Portable est prévue pour cette fin d'année, sans plus de précision. On attend aussi le prix.